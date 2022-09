A partir de las 10 a. m. de este lunes, la línea de 2.219 kilómetros que marca los límites entre Colombia y Venezuela volverá, formalmente, a ser una frontera abierta.



El hecho se oficializará con un acto protocolario en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, tras el cual se producirá el paso simbólico de unos camiones de carga de ambos países. Así empezará la reapertura de una frontera a la que Nicolás Maduro le dio un portazo hace siete años, el 19 de agosto de 2015.



Aquel miércoles, Maduro echó a cientos de colombianos. “La expulsión y deportación de 1.500 colombianos desencadenó el retorno voluntario de un número entre 23.000, según datos oficiales, y 33.000, según organizaciones que atendieron la emergencia humanitaria”, dice el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.



La humilde gente pasó con los pocos enseres sobre los hombros mientras que atrás quedaban sus viviendas marcadas en las puertas con las letras ‘R’ y ‘D’. Revisada y Demolición. Se vivieron momentos de tensión enorme con el presidente Santos y de abierta confrontación con Duque. “Tengo una gran frustración y es no haber visto durante mi cuatrienio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo él hace unos días.



Así está la frontera previo a la apertura. Foto: EFE

El nuevo inquilino de la Casa de Nariño, el presidente Petro, cumplió su promesa de campaña: “Restablecer íntegramente las relaciones con Venezuela”. El mandatario argumentó en su momento que las relaciones nunca debieron romperse, entre otras razones, porque los ilegales se tomaron las trochas e impusieron su autoridad.



En su más reciente estudio sobre la inseguridad que se vive allí, la ONG FundaRedes dice que en agosto aumentaron “en un 50 por ciento las desapariciones en el corredor fronterizo en comparación al mes de julio”. En Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas, “donde persisten las disputas entre grupos por control y dominio territorial, la desaparición de personas continúa fracturando el desarrollo armónico de los habitantes. El número de desaparecidos aumentó en un 50 por ciento en comparación con julio. De 24 casos se elevaron a 36 en solo un mes”.



Dice, además, en su documento titulado ‘Informe de contexto violento’, que en agosto el escenario de criminalidad en el corredor fronterizo siguió en aumento. Hubo “65 homicidios, 36 desapariciones y/o secuestros y seis enfrentamientos armados”.

Complicidades complejas

La presencia de actores armados colombianos ha contribuido de manera sustancial a esta espiral de violencia. El Eln y las disidencias de las Farc ya forman parte del paisaje. Las muertes de ‘el Paisa’, ‘Romaña’ y ‘Santrich’ más el ataque, también por un comando armado, a ‘Iván Márquez’, muestran que aquí impera la ley de los fusiles. Este es, dicen varios analistas, uno de los factores que movieron a Maduro y a Petro para darle vuelta a la página y tratar de escribir otra historia.



Este será precisamente uno de los mayores retos de la nueva relación bilateral, pues diversos informes de estados y organizaciones no gubernamentales llevan años denunciando la connivencia o abierta complicidad de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del vecino país con grupos armados ilegales ligados al narcotráfico.

Oposición critica reapertura de las fronteras con Venezuela Desde el Centro Democrático aseguran que los grupos criminales tienen 'secuestrada la frontera'.

Un mediador cuestionado

Otro reto es que Petro fue más allá e invitó a Maduro para que Caracas sea garante de unas posibles negociaciones con el Eln.



“Venezuela acepta el carácter de garante de diálogos con el Eln”, respondió con rapidez el mandatario venezolano. Los expertos consideran que, en su propósito de lograr ‘la paz total’, en general; y un acuerdo con el Eln, en particular, Petro debe contar con el factor Venezuela.



No es la primera vez que ese país es clave para sentarse en la mesa con esa guerrilla. Desde los años 60 el Eln ha tenido vínculos con la izquierda venezolana; en los 80 empezó a tener presencia territorial y en los últimos 3 años se ha ido expandido por su territorio.



“El Eln es un grupo colombo-venezolano que ha crecido de forma importante. Eso hace que Venezuela sea una parte negociante”, afirma Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos del Rosario.



El problema es que el hombre que podría ser la llave para la paz con el Eln es un personaje más que cuestionado a nivel internacional, tanto que la ONU lo acusó formalmente esta semana de usar los servicios de inteligencia para violar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Con lo cual el manejo de esta mediación va a ser algo más que complicado para Colombia y podría traerle problemas.

Así está la frontera previo a la apertura. Foto: EFE

De hecho, en este momento, existe una tensión entre Venezuela y Chile, país mediador en el proceso con el Eln, por unos cuestionamientos del presidente Gabriel Boric a la violación de Derechos Humanos en Venezuela.

El tema económico

El otro gran reto es la parte económica. “Esta es una de las fronteras más vivas de América Latina y por eso avanzamos, porque debe ser una apertura estable, duradera y segura”, dice el ministro de Comercio, Germán Umaña.



El ministro recuerda que, en el 2008, el comercio bilateral superó los 7.000 millones de dólares, y cayó a la cifra más baja en 2020, a 222 millones de dólares. En 2021 el intercambio comercial cerró en 394 millones de dólares.



Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, afirma que su aspiración es lograr una balanza comercial de 10.000 millones de dólares. Su par, el ahora embajador y antes canciller Félix Plasencia, también se muestra optimista. “No solo vamos a trabajar por la integración, por la solidaridad, sino que unidos podemos contribuir a la paz de la región”, dijo el diplomático.



La tarea, sin embargo, es compleja. “Es empezar desde cero. No hay aerolíneas, no hay permisos, no hay cómo pasar la frontera. Es realmente titánico volver a empezar”, relata Benedetti.

Pero también los avances son notorios. El Ministerio de Comercio da cuenta de que el tema logístico para el cumplimiento de los requisitos para las exportaciones e importaciones (certificados de origen, y fitosanitarios e inspección de carga, entre otros) ya está debidamente coordinado y dispuesto para reiniciar el comercio exterior por estos pasos.



Se trata de un trabajo de pura carpintería, como la de volver a pintar los puentes hasta reconstruir los lazos de confianza en todos los sentidos.



Un hecho que no es para nada anecdótico. Juanes tenía previsto ir a Caracas este 4 de noviembre en el marco de su gira ‘Juanes Origen Tour’. Debió cancelar su presentación tras los insultos del número dos del chavismo Diosdado Cabello, quien lo acusó, entre otras cosas, de servir de “mampara” para una “invasión” a Venezuela. “Ante la pregunta sobre si ahora que habrá nuevamente relaciones comerciales estamos seguros de que sí pagarán a los exportadores colombianos, les digo que seguramente hasta reconstruir la confianza, las ventas a Venezuela serán con pago por adelantado”, dijo, por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Así está la frontera previo a la apertura. Foto: EFE

Aunque el dirigente gremial dice que la reapertura de la frontera es una “buena noticia y muy importante, porque Colombia siempre ha contado con Venezuela, sino como su más importante aliado comercial, por lo menos, el segundo más importante”, también se muestra cauto por las experiencias del pasado, cuando los empresarios colombianos cumplieron con la entrega de sus productos y nadie les pagó.



Aunque no se sabe cuál es la cifra exacta, porque también hubo expropiaciones, se estima que la deuda es de entre 300 y mil millones de dólares a empresarios colombianos.



Del otro lado de la frontera, la situación es también compleja. Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), dice que “los retos son muchísimos, los desafíos enormes para Venezuela, pues los últimos años como hemos estado dedicados a otra agenda, no la de competitividad e innovación, hay brechas que trabajar”.



Y también está, claro, el gran desafío de cómo se van a manejar los flujos migratorios, especialmente de Venezuela hacia Colombia, y de aquí hacia el resto de América Latina.



En conclusión, aunque en departamentos como Norte de Santander se respira optimismo, también hay reservas naturales, lo que muestra el enorme desafío de esta historia que tendrá un capítulo nuevo a partir de mañana.



ARMANDO NEIRA

​EDITOR POLÍTICO

En Twitter: @armandoneira