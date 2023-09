Dos semanas después de que el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, lanzó un fuerte pronunciamiento respecto a la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera con Colombia en el Darién, Estados Unidos y Colombia se reunieron para hablar de la situación.



(Puede leer: Panamá señala a Colombia por falta de cooperación en migración en el Darién: ¿qué pasa?)

El pasado 25 de agosto, Pino señaló a Colombia por falta de cooperación en migración en el Darién y manifestó que están evaluando "medidas contundentes", entre ellas, cerrar la frontera. Aunque distintos expertos consultados por EL TIEMPO y también el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, señalaron que esa opción no es viable, pues no serviría para frenar el flujo migratorio irregular.



(Le sugerimos: 'Cerrar la frontera es inservible': Migración Colombia sobre eventual medida de Panamá)



Aunque Panamá aún no ha tomado alguna decisión, Colombia y Estados Unidos se reunieron este 7 de septiembre en Necoclí, uno de los municipios más afectados por el tránsito irregular de quienes van hacia Panamá para seguir su camino al norte del continente.

Facebook Twitter Linkedin

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

La Cancillería señaló que el canciller Álvaro Leyva Durán sostuvo una reunión con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall; la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson y el subsecretario de Estado de gestión y recursos, Richard Verma.



"Durante el encuentro abordaron los retos que enfrentan ambos países en distintos frentes, especialmente los derivados de la migración irregular. Se comprometieron a mantener el trabajo conjunto, en instancias como el grupo tripartita (que comparten con Panamá), en ámbitos regionales y multilaterales y, sobre todo, en lo bilateral", aseguraron.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Leyva en reunión con altos funcionarios de Estados Unidos. Foto: Cancillería

En la reunión, sin embargo, no hubo presencia de algún representante panameño. Este diario conoció de una fuente enterada del proceso que en el país centroamericano habría molestia con Colombia y Estados Unidos por la cercanía con la que están manejando esta situación.



El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, señaló que en la reunión de este jueves ambos países manifestaron que es necesario aumentar la cooperación bilateral que permita enfrentar la migración irregular.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Leyva en reunión con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson. Foto: Cancillería

Por otro lado, "destacaron el avance que se ha alcanzado en el ámbito bilateral, en algunas medidas adoptadas como la instalación de los Centros de Movilidad Segura en Colombia, a través de los cuales los dos países avanzan en poder ofrecer vías legales de migración hacia los Estados Unidos".



Dichos centros, según conoció EL TIEMPO, están atendiendo a casi 4.000 personas en total y en seis meses se evaluará si se amplía esa capacidad.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA