Colombia no considera que el pronunciamiento del ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino - quien aseguró que tomarán medidas más contundentes por el alto flujo de migrantes irregulares que cruzan el Darién - sea una posición oficial de ese país. Así lo afirmó el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, en entrevista con este diario.



García expuso que un eventual cierre de frontera que estaría evaluando Panamá no serviría para controlar el flujo y que Colombia no busca prohibir el tránsito de migrantes, ya que la libre movilidad de esta población es un "derecho fundamental".



¿Cómo recibieron el anuncio del ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, de que evalúan tomar “medidas más contundentes” por la crisis migratoria en el Darién?



Lo que han planteado no es una posición oficial de Panamá. (Eso) no ha sido manifestado ni por el Canciller ni por el Presidente panameño, los legítimos representantes de la República de Panamá ante el conjunto de países del continente, por lo que esto no nos debe llevar a apresurarnos o hacer conjeturas y, por ende, Colombia oficialmente no puede manifestarse.



¿En la conferencia que hubo la semana pasada precisamente en Panamá sobre migración se dijo algo de un eventual cierre de frontera?



Nosotros le escuchamos con atención a Panamá fundamentalmente una propuesta que está haciendo que se llama ‘El Darién no es una ruta’. Es una iniciativa exclusiva del Gobierno panameño que busca desincentivar el paso de los migrantes por las selvas del Darién debido a la peligrosidad y, de otra parte, a que es un selva frágil y donde el paso de grandes corrientes migratorias puede terminar, con los años, destruyéndola.

En el marco de esa campaña que menciona el ministro Pino aseguró que un eventual cierre de frontera se decidiría en un consejo de gabinete.

¿Colombia está preparada para una decisión como esta?



Hace una semana hubo una movilización de policías y la Fuerza Armada que tiene Panamá. Lo concreto es que eso es demasiado poco para poder taponar 266 kilómetros de frontera. Eso no es posible en términos humanos reales hoy en día. No lo ha sido para Estados Unidos, menos aún para Panamá. Colombia en ningún momento ha planteado una cosa semejante.



Para el país es importante garantizar los derechos de los migrantes. Los flujos migratorios son incontrolables y además nadie los pretende controlar porque nosotros somos signatarios de la Convención de Derechos Humanos que habla de la libre movilidad de los migrantes como un derecho. No tenemos razones para cerrar la frontera en ningún momento. Están pasando en dirección hacia el norte del continente 4.000 migrantes diariamente. ¿Por qué habríamos de cerrar la frontera?

Pero las cifras están aumentando en números históricos y Panamá ya lo está considerando...



Esto hay que aterrizarlo: un cierre de la frontera no es posible, además es inservible porque no permite lograr los objetivos de parar un flujo migratorio. Físicamente es imposible para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, si nosotros nos propusiéramos hacer un cierre. (Este fenómeno) es muy complejo, de tal manera que si se cierra una parte, se abre el flujo en otro lugar.

Migrantes en la selva de Darién. Foto: EFE

¿Tienen identificadas esas otras rutas que se usarían en caso de un cierre?

Debido a las dificultades que tiene el Darién, hay mucha gente que de pronto tiene más recursos económicos y se han ido por San Andrés y de ahí saltan a Nicaragua en botes. Esta ruta tiene una peligrosidad. Ahí se murieron cerca de 59 personas en el segundo semestre del año pasado y este semestre, desgraciadamente, seguramente ocurrirá lo mismo. Hay otra ruta que se creó por el océano Pacífico. Desde Tumaco, Bahía Solano o Buenaventura llegan hasta Juradó.

¿Qué hará Colombia si Panamá decide finalmente cerrar el paso?



Ese es un supuesto que, aunque se tomara, no tendría efectividad. Pero bajo el supuesto, Colombia lo que tiene que hacer es garantizar el paso. Acompañarlos en el sentido de sus derechos y su integridad. Eso es lo que haría. Ese es el compromiso de Colombia como país firmante de una Convención de Derechos Humanos y lo seguirá haciendo. Nosotros no pensamos en impedir que nadie salga ni amarraremos a alguien para que se quede en Colombia. Los migrantes pasan por Colombia diariamente en busca de un sueño que no es Colombia.

¿Qué plantea, entonces, el país para gestionar estos flujos de migrantes?



A nivel interno lo que estamos intentando ahora es ampliar, con un apoyo decidido del Gobierno Nacional, el pie de fuerza de Migración Colombia en por lo menos más de 100 oficiales a nivel nacional. Esto nos permite tener mayor presencia en lugares de frontera y particularmente en el Darién; tener una contabilidad y un control más efectivo. Estamos en la construcción de un observatorio de migraciones que no solo ofrezca cifras, sino análisis serios sobre este fenómeno.

¿Y a nivel externo?



Colombia considera que es necesario construir una base de una política común así sea sobre mínimos elementos que hoy en día compartimos los países que hacemos parte del continente. Hay ir construyendo gradualmente una política común que nos permita regular los flujos migratorios en el continente con mayor compromiso del conjunto de países americanos y pasar de la cooperación a la corresponsabilidad, porque todos hacemos parte de este fenómeno (...) Los flujos migratorios sí es necesario regularlos. Debe haber una medida tope que sea aceptable para un país y una medida que habrá dejar y fluir. Esto es muy conflictivo y complejo, no hay una solución ya, sino que está todavía por encontrarse y eso tomará más tiempo y muchas tragedias más también.

¿Han servido de algo los acuerdos con Estados Unidos en este sentido?



​Este proceso es lento, pero sí hay avances. Cuando asumí la responsabilidad de Migración Colombia estuve en tres escenarios internacionales y allí no había participación o de EE. UU. o de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Si estaban los unos, no estaban los otros, y ellos son actores principales porque son los países de origen de los fenómenos migratorios, con Haití. Los principales receptores son EE.UU. y Canadá. Yo me sentaba en unos escenarios internacionales sin contar con ellos. Hoy en día los tenemos sentados en la mesa y eso ya es un avance.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA