‘Medidas han impactado en reducción de asesinatos de líderes sociales’

Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, indicó, en relación a la difícil situación de violencia que viven los líderes sociales en el país, que desde el primer día, el Gobierno Nacional -bajo el mandato del presidente Iván Duque- se han formulado e implementando diferentes estrategias para la prevención del homicidio y amenazas contra líderes sociales.



El funcionario reiteró que se han creado herramientas de gestión pública desde el propio Plan de Desarrollo, la expedición Plan de Acción Oportuna, las Zonas Futuro, la convocatoria a la Mesa Nacional de Garantías y la oferta de bienes públicos a través de los Planes de Desarrollo Territorial.



(Le puede interesar: Día clave en la Corte Suprema: intentarán elegir fiscal y magistrados)

El consejero fue enfático en afirmar que contrario a los rumores o algunas cifras registradas, los homicidios de líderes sociales no se han incrementado en el último año y recalcó que las estrategias del gobierno nacional han impactado en la reducción de dichos homicidios.



De acuerdo con los casos verificados por Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en el 2019 se presentaron 107 homicidios contra líderes sociales.



De manera que no se ha incrementado el número de homicidios de líderes sociales. Según los casos verificados por Naciones Unidas, hubo una reducción del 6,14 %, toda vez que en el año 2018 se registraron 114 asesinatos contra esta población, frente a los 107 homicidios reportados en el 2019.

​

​Vale decir que aún se encuentran por verificar aproximadamente 13 casos por dicha entidad.



(Tambiém lea: Dura carta de magistrado ahonda crisis en la Corte Suprema de

Justicia)



Barbosa, más allá de estas cifras, reconoció que para el Gobierno Nacional es lamentable la muerte de cualquier colombiano en el territorio nacional.



“La violación de los derechos humanos o el asesinato de líderes sociales es un asunto de honor porque, como lo dije al inicio, la labor de ellos justifica la existencia de una sociedad democrática y, además, permite fortalecernos como una comunidad pensante, abierta y basada en unos principios consignados en nuestra Constitución Política”, subrayó.



El consejero recalcó que las estrategias del Gobierno Nacional han impactado en la reducción de dichos homicidios.



Con respecto a la labor de la justicia en este fenómeno, Barbosa aseguró que el papel de la Fiscalía ha sido fundamental, “pues gracias a esa entidad, se han esclarecido el 52,32 % de los casos. Tasa que, sin duda, es un hito a nivel de esclarecimiento y genera tranquilidad por el compromiso que se ha adquirido para averiguar las causas de este fenómeno”.



También especificó, con respecto a por qué en el país están asesinando a los líderes sociales, que existen varios factores de riesgo como la presencia de Grupos Armados y Grupos Delictivos Organizados, como el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos, entre otro tipo de organizaciones criminales y también a la existencia de cultivos ilícitos y a la extracción ilegal de yacimientos mineros. “Estos factores han generado riesgo y, de hecho, se consolidan en el asesinato contra nuestros líderes sociales”.



Sin embargo, Barbosa remarcó que no hay sistematicidad en el homicidio de líderes sociales.

Reconocer que hay sistematicidad en el asesinato contra líderes sociales implica que hay un plan orquestado o tolerado por parte del Estado colombiano, lo cual no es cierto FACEBOOK

TWITTER

“El concepto de sistematicidad es un término jurídico e implica, por tanto, un tema técnico abordado desde el Derecho Internacional Público, el Derecho Penal Internacional, el Derecho Interamericano, así como la jurisprudencia de nuestras Altas Cortes. Reconocer que hay sistematicidad en el asesinato contra líderes sociales implica que hay un plan orquestado o tolerado por parte del Estado colombiano, lo cual, enfáticamente se debe afirmar, no es cierto”, argumentó.



Y explicó que el homicidio “contra nuestros líderes se produce en 75 de los 1.122 municipios del país, es decir, solo el 6,68 % de la geografía, y se produce por parte de Grupos Armados Organizados en espacios donde se generan escenarios de riesgo como la presencia de cultivos ilícitos o la extracción ilegal de yacimientos mineros. Lo anterior, de ninguna manera implica que al Gobierno Nacional no le importen nuestros líderes sociales, todo lo contrario, seguiremos implementando todos los esfuerzos para la prevención, protección y garantía de su labor”.



El funcionario reiteró que el gobierno redoblará esfuerzos para la prevención de este fenómeno desde varios frentes para prevenir los ataques a los líderes sociales.



“El Ministerio del Interior presentará en las próximas semanas una política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de derechos humanos, la cual buscará atajar de concreto este problema. De igual manera, la implementación de las Zonas Futuro y los Planes de Desarrollo Territorial en los municipios priorizados permitirá mayor garantía de derechos fundamentales. Además, seguirán habiendo Consejos de Seguridad y la presencia de la Fuerza Pública para contrarrestar la criminalidad en esos territorios”, puntualizó.



Finalmente, Barbosa, candidato para ocupar el cargo de Fiscal General, pidió a la ciudadanía rechazar y, además, denunciar estos homicidios ante las autoridades competentes cuando tenga conocimiento de factores concretos que pongan en peligro a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.



ELTIEMPO.COM