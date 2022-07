Mucho se ha hablado sobre la forma en la que se vistió la vicepresidenta electa, Francia Márquez, durante el proceso de campaña. Chales de color amarillo, vestidos largos con figuras geométricas y prendas que no pasaron desapercibidas, configuraron la imagen de la primera mujer afrocolombiana que ocupará el segundo cargo más importante del país.



Pero tras el diseño de esas prendas, está la historía de un joven de 23 años, que como Márquez vivió el conflicto en carne propia. Su nombre es Esteban Sinisterra, el diseñador personal de la 'vice' de Gustavo Petro. Él será el encargado de vestirla para la posesión del nuevo gobierno el próximo 7 de agosto.



(No se pierda: Posesión de Gustavo Petro: detalles revelados para el 7 de agosto)

La labor de Sinisterra ha trascendido a tal punto que su nombre llegó al Washigton Post, uno de los medios periodístico más importantes del mundo. Sus prendas ocupan portadas y visten a la activista ambiental del Cauca, que logró convertirse en la primera mujer afro que estará al mando de la Vicepresidencia.



Sinisterra le relató al medio mencionado que él ya le envió tres conjuntos diferentes a Márquez para que elija cuál se pondrá el día de la posesión, aunque, hasta el momento, esto no ha sido definido.



(También: Miguel Polo Polo será congresista por la circunscripción afro)



La incógnita ronda entre sí la vicepresidenta electa usará un conjunto con colores llamativos con patrones singulares, o será más conservadora para este día y llevará una indumentaria sobria.



El joven diseñador que viste a Márquez, asegura que la forma en la que se viste la 'vice' tiene un total sentido y simbolismo detrás de cada fibra que compone las prendas de su confección. Ambos acordaron resaltar los orígenes y tradiciones de África y el Pacífico colombiano con el diseño de su vestimenta desde que inició el proceso de la campaña presidencial.



Antes Márquez se vestía con camisas y pantalones de mezclilla, o mejor conocidos como 'jeans'. Ahora, la cubren prendas, o "trapos" de colores, así los llama ella y su joven diseñador de modas.

El origen de su confección

Un asunto que ha sido mencionado con recurrencia por la vicepresidenta electa, Francia Márquez, es que ella conoce el conflicto armado de primera mano. En Suárez, Cauca, de donde es oriunda vivió situaciones de riesgo por la labor que desempeñó como líder ambientalista. Aunque no hizo mella en su objetivo de proteger el medio ambiente.



Como Márquez, su diseñador tiene un origen humilde, pasó de cocer las 'botas' de los pantalones a confeccionar prendas que trasmiten el mensaje de las comunidades afro. Esteban Sinisterra nació en Santa Bárbara de Iscuandé y el conflicto también tocó a su puerta. Con tan solo 5 años, tuvo que abandonar su hogar junto a su familia, así se lo contó al Washington Post.



Sin embargo, hoy se siente orgulloso de vestir a Márquez y a otras personas, políticos, artistas y académicos que se sienten atraídos por las prendas que elabora. Sinisterra afirma que le parece "muy significativo" que actualmente la vicepresidenta pueda llevar ropa que plasma la historia de toda una raza.



(También: Francia y Bolívar, ausentes en cumbre del Pacto Histórico)



Él espera que no defraude la voluntad de aquellos que la eligieron y "enorgullezca a todos los niños" y personas que en ocasiones no piensan que se pueda llegar a cargos tan importantes, siendo de origen afro.



"Saludemos a nuestra nueva vicepresidenta Francia Márquez quien confió en mí desde el día 1 he trabajado en su imagen y en sus “trapos” como ella y yo les llamamos, esos trapos que narran las historias de un pueblo que busca ser escuchado en cada uno de sus diseños y figuras", dice el mensaje con el que Sinisterra acompaña una de las imágenes de Márquez, en diferentes momentos de la campaña presidencial.

REDACCIÓN POLÍTICA

Escríbanos a: lozdie@eltiempo.com

Otras historias de EL TIEMPO