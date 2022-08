“Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia y también juro ante mis ancestros y ancestras”, dijo en la tarde de este domingo Francia Márquez en su juramento como nueva vicepresidenta de Colombia. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, agregó.



El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, invistió este domingo a la lideresa social para los próximos cuatro años y de esa forma juró como la primera afrocolombiana en el segundo cargo más importante del Estado.





La vicepresidenta Francia Márquez lució un vestido diseñado por Estebán Sinisterra. Foto: EFE

Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy, aquí, empieza un gobierno paritario y con un Ministerio de Igualdad

La nueva vicepresidenta será la ministra de la Igualdad, reiteró el presidente Petro. En la arquitectura del Estado colombiano esta cartera no está por lo que se espera que el Legislativo aborde de inmediato el proyecto.



“Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy, aquí, empieza un gobierno paritario y con un Ministerio de Igualdad. ¡Al fin! Con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez vamos a trabajar para que el género no determine cuánto ganas ni cómo vives”, señaló Petro.



El presidente afirmó que durante su gobierno espera que haya una “igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas”.

Juro ante Dios, el pueblo de Colombia, mis ancestras y ancestros, respetar la Constitución y trabajar por los colombianos y colombianas que históricamente han estado excluidos, hasta que la dignidad se haga costumbre. #ElCambioEsHoy pic.twitter.com/A6f0kdBuu4 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 7, 2022

El presidente y la vicepresidenta de Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, compartieron un abrazo luego de tomar juramento. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

Francia dijo el sábado a los asistentes a lo que llamaron la posesión popular y espiritual, en el parque Tercer Milenio en Bogotá, que ella esperaba cumplir las órdenes del nuevo mandatario ya que por Constitución sus tareas se limitan a las que disponga el jefe de Estado.





Cuando juró su cargo, los aplausos de la multitud reflejan en buena medida la aceptación que entre los seguidores del Pacto Histórico tiene la ahora vicepresidenta por lo que se espera que será una de las voces con mayor peso en este gobierno.

Nacida en la vereda de Yolombó, corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, Cauca, 1982, ella ha dicho d que siempre le ha tocado empujar la puerta, ponerse al frente, decir “aquí estoy yo”.

La nueva vicepresidenta es hija de Gloria María Mina López y de Alfredo Márquez Trujillo. Si suma los hijos de sus padres, son once hermanos. Es madre de dos hombres. Estudia escritura creativa. En el 2015 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. La BBC la incluyó en el 2019 en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo.



Tras la posesión de Petro y de Márquez, se dirigieron a la Casa de Nariño. A ella se le vio recorrer los pasillos con especial interés.

En el recorrido llamó la atención por su elegancia y llamativo vestido. Al ser un día de ‘fiesta’, como los miembros del Pacto Histórico lo definieron, el acto de posesión, ella lució un traje de Esteban Sinisterra Paz, conocido por su marca Esteban African.



El diseñador, de 23 años, quien conoce a Francia desde antes de que iniciara su carrera política, destacó que a la lideresa le gusta representar con su ropa la riqueza de sus ancestros y la historia de la comunidad afro.



Su vestimenta estuvo a tono con una posesión marcada por el colorido y la presencia de comunidades nativas de varios departamentos, entre otras provenientes del departamento de Cauca.



Márquez reiteró ayer que en adelante va a trabajar por los “colombianos y colombianas que históricamente han estado excluidos”

REDACCIÓN POLÍTICA