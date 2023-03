Hace varias semanas surgió una polémica en redes sociales después de que se difundieran videos de la vicepresidenta Francia Márquez llegando a su residencia, ubicada en el municipio de Dapa (muy cerca de Cali, Valle del Cauca), en helicóptero.



Lo anterior desató incluso un cruce de palabras con la congresista María Fernanda Cabal.

No obstante, Márquez ha insistido en que debe hacer uso de este vehículo por cuestiones de seguridad, recordando que en una ocasión fue frustrado un atentado en su contra.



Para referirse al tema y zanjar cualquier discusión, la vicepresidenta de los colombianos acudió a Semana y afirmó: "Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido".



Luego, continuó diciendo: "Que sea un juez quien defina que estoy haciendo algo ilegal", para referirse a quienes la critican.



Según ella, esos comentarios se fundamentan en que era una mujer pobre: "¿Por qué es la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puedo usar?".



"Me merezco que el Estado cuide de mí para poder hacer mi trabajo", insistió.

Mas noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS