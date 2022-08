El congresista electo por la Circunscripción Afro, Miguel Polo Polo, se tuvo que retractar por diversas acusaciones que había hecho en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. La instrucción fue dada durante una audiencia de conciliación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



La vicepresidenta aseguró que "así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre". Además, indicó que es una oportunidad para que la sociedad en general aprenda a reconocer cómo se da el trato mutuo.



"Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!", agregó Márquez a través de su cuenta de Twitter.

Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Gracias a mi Abogado @CarlosHernanE https://t.co/6kxg9TVmKk — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 26, 2022

Precisamente, el representante a la Cámara había realizado algunas acusaciones sin fundamento durante las pasadas elecciones presidenciales. Polo Polo aseguró que la entonces candidata por el Pacto Histórico fue financiada por grupos ilegales y también que tenía negocios con la minería en el Cauca. Pero todas esas afirmaciones fueron desestimadas y este viernes, 26 de agosto, el congresista emitió un comunicado en el que se disculpó públicamente.



“Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala de Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la Vicepresidenta de la República señora Francia Márquez; manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia", dice en el comunicado que fue emitido por Polo Polo y sus representantes legales.



La conciliación a la que se refiere el congresista estuvo a cargo del magistrado César Reyes, quien determinó que Polo Polo debía presentar disculpas públicas por los mensajes falsos e injustificados en el marco de la campaña presidencial. De esta forma se subsana "las heridas o afectaciones en contra de la honra y buen nombre" de Márquez.



El congresista manifestó que pudo haber usado palabras que ofendieron a la vicepresidenta, "las cuales son palabras que no podemos probar, pero que aun así continuamos con nuestra libertad de expresión, considerando que el actuar de la señora vicepresidente no fue ético".

Con respecto a la conciliación con la señora Francia Márquez pic.twitter.com/6frT8jqEtO — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) August 26, 2022

Polo Polo afirmó que no le pareció ético que la entonces candidata hubiera recibido giros del programa de 'Ingreso Solidario'. Además, hizo mención a que Márquez también se refirió a él de "forma desobligante" durante las pasadas elecciones en un discurso que dio en tarima en Buenaventura.



"Pero hoy les voy a decir cuál es la razón que me lleva a decir que hay que votar por esa lista. Disputarla con María Fernanda Cabal que ha puesto al payaso de Polo Polo en una lista porque quiere el Centro Democrático, en cabeza de esa señora volverse un partido político", aseveró Márquez.



Lo cierto es que el congresista se tuvo que retractar y la actual vicepresidenta aseguró que el proceso jurídico concluyó. Igualmente, le agradeció a su abogado Carlos Hernán por acompañar las diligencias de conciliación.

