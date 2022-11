La vicepresidenta Francia Márquez reveló que uno de los personajes a quien hubiese querido conocer era el fallecido escritor Eduardo Galeano, el autor de la expresión de 'Los nadies'.



Durante une entrevista con Yamid Amat en el canal CM&, el periodista y la vicepresidenta Márquez conversaron sobre la fama que ella ganó durante la campaña por su expresión de 'Los nadies', nombre de un poema escrito por el fallecido periodista uruguayo.



La vicepresidenta contó que ella conoció a Galeano mientras ella se dedicaba al activismo "frente a la minería que despoja a las comunidades". En esa ocasión tuvo la oportunidad de conocer a un grupo que intentó conectarlos con Galeano, durante ese proceso ella escribió una canción y él un poema sobre lucha contra la minería.



"Queríamos vernos y encontrarnos en Argentina, pero no fue posible, porque él murió antes", explicó la funcionaria.



El presentador Amat procedió a leer el poema de 'Los nadies', a lo que la vicepresidenta se mostró realmente conmovida mientras escuchaba en silencio.



Cuando el periodista le preguntó a Márquez que si cuando ella conoció el poema se sintió identificada con los nadies, la funcionaria respondió un sí rotundo. "Por supuesto, viniendo del lugar de donde vengo, de la comunidad de donde vengo. Viniendo de la historia que no se conoce. De donde vengo, por supuesto que nos sentimos ‘Los nadies’. Me veía reflejada totalmente ahí”, aseguró.

Lea el poema de Eduardo Galeano

Sueñan las pulgas con comprarse un perro

y sueñan los nadies con salir de pobres,

que algún mágico día

llueva de pronto la buena suerte,

que llueva a cántaros la buena suerte;

pero la buena suerte no llueve ayer,

ni hoy, ni mañana, ni nunca,

ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.



Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneros,

corriendo la liebre, muriendo la vida,

jodidos los nadies, jodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.



Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.



Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los nada,

los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.



Los nadies: los hijos de nadie…

Los nadies: los dueños de nada,

jodidos, jodidos, jodidos, jodidos…

