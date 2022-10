La vicepresidenta Francia Márquez, en entrevista con EL TIEMPO, da las razones del Gobierno Nacional para volver a sentarse en una mesa de negociación con Iván Márquez y el difícil camino que se prevé en las negociaciones venideras con la guerrilla del Eln. Además, afirma que las disidencias de las Farc surgieron porque fueron víctimas de un "entrampamiento".



(Lea: Las explosivas declaraciones de vicepresidenta Francia Márquez sobre paz total)

A punto de cumplir los primeros 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cuál es su balance?

Hemos dado pasos importantes. En muchos lugares todavía no se ven acciones concretas porque llevamos poco tiempo y vamos es por el cambio estructural que requiere el país.

¿Como cuáles?

Facebook Twitter Linkedin

Márquez considera que los diálogos con el Eln serán claves para aliviar y acabar con parte del conflicto armado. Foto: SERGIO ÁNGEL ACERO. EL TIEMPO

Radicamos el ministerio de la Igualdad, tenemos ya un presupuesto general de la Nación con un mayor enfoque social y de atención al campo. En los temas de paz, por ejemplo, se restablecieron los diálogos con el Eln, estamos en los diálogos territoriales que, para mí siendo de la región del Pacífico, son muy importantes. En Buenaventura se está hablando con las bandas, esperamos que lo que está pasando allí pueda hacerse en otros territorios porque son acciones que les devuelven la tranquilidad a las comunidades.



(También: Qué viene con el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad)

El presidente Petro destaca que Buenaventura lleva más de 40 días sin asesinatos. ¿Qué significa eso para usted?

En Buenaventura no hay muertos. Decirlo desde aquí, desde esta institución es muy cómodo, pero que lo diga la gente que está allí es distinto. Es la gente diciendo: “Para nosotros es un alivio poder salir a la calle sin que en cualquier momento te maten, para las mujeres que no les asesinen a sus hijos, que las barreras invisibles se han ido quitando”.

Pero ¿cómo hacer para que este proceso incipiente no se rompa?

Hay dos grupos, ‘Shotas’ y ‘Espartanos’, pero esperamos que todos los otros grupos no solo en Buenaventura sino en el Pacífico y en el país asuman ese desafío de disponerse a la paz. Es un proceso en construcción que no se da de la noche a la mañana porque hay que buscar la ruta legal para que estas personas tengan un camino de resocialización y de demandas, por ejemplo, de acceso a educación, a alimentación porque hay gente aguantado hambre.



(Otro: Gustavo Petro escucharía propuesta de Salvatore Mancuso para ser gestor de paz)

¿Cuántas personas están en esas bandas?

Son alrededor de 1.600 jóvenes entre los 13 y los 30 años. Muchos han sido víctimas y terminaron siendo victimarios en un círculo que hay que parar. El primer paso es que muchos de ellos que estaban cometiendo crímenes y generando zozobra han dicho: “Queremos paz”.

Facebook Twitter Linkedin

La vicepresidenta considera que con la creación del Ministerio de la Igualdad no se va a acabar la desigualdad, pero se podrán cerrar brechas. Foto: SERGIO ÁNGEL ACERO. EL TIEMPO

¿Y ahora? ¿Cuál es el plan para esos jóvenes?

Que puedan acceder a la educación, al trabajo. Implica que quienes tenían una economía de la violencia puedan generar una economía de la paz. Hay que generarles empleos.

¿Con ayuda de quiénes?

Eso implica un diálogo con los sectores privados que están en Buenaventura para generar oportunidades a estas personas y que no volvamos otra vez a recaer en la violencia. Es un proceso que estamos adelantando y que toma tiempo.



En Buenaventura o en Cauca, que usted conoce muy bien, hay actores armados responsables de crímenes muy graves en su nuevo rol de disidencias de las Farc.

¿Cómo explicarle al país que ellos merecen otra oportunidad para hablar de paz?

Nadie de un grupo se desmoviliza para que lo maten FACEBOOK

TWITTER

Lo primero es una realidad que no podemos negar al país: los grupos que se sometieron al proceso de paz sintieron muchos que los entramparon, que los engañaron, que empezaron a asesinarlos. Esto mandó un mal mensaje, hizo que muchos que habían estado en el proceso se echaran para atrás y volvieron a retomar las armas. No se puede hacer un proceso de paz con mentiras, con engaños. Nadie de un grupo se desmoviliza para que lo maten. Esa ha sido nuestra historia.

Pero ¿cómo sentarse a hablar de paz, otra vez, con ‘Iván Márquez’? ¿El mismo que firmó la paz a nombre de las Farc, quien tiró una curul en el Congreso y traicionó a sus compañeros para volver a empuñar las armas?

Él fue parte del entrampamiento. Como a ‘Jesús Santrich’, quien también estaba en ese proceso FACEBOOK

TWITTER

Él fue parte del entrampamiento. Como a ‘Jesús Santrich’, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez), lo entrampó. Por su puesto, no estoy justificando las acciones de ‘Iván Márquez’ porque hubo otros que, a pesar de todo, sí se quedaron, pero las actuaciones de algunos funcionarios públicos en su momento contribuyeron a que eso pasara. Nosotros ahora le apostamos a la paz total y si toca sentarse en la mesa a renegociar con él pues toca hacerlo por la paz.

A esta nueva oportunidad, hay reparos que van desde organismos como Human Rights Watch hasta voces como las de Humberto de la Calle. ¿Por qué insistir en hablar de paz con ellos?

Hablar de paz desde Bogotá es una cosa, pero hablar de paz desde los territorios es otra. Cuando uno ha estado en el territorio y sabe lo que significa el conflicto armado, siempre tendrá una disposición a hablar, a pesar del dolor, a pesar de haber sido víctima, a pesar de haber perdido seres queridos siempre está la disposición de hacer que eso que ocurrió no siga pasando y ese es el clamor de las víctimas de este país. Escuchar ese clamor es un compromiso de nuestro Gobierno.

A propósito, ¿cómo entender que se hizo un acuerdo con el que se le puso fin a las Farc-Ep y que ahora el Gobierno Nacional diga que está hablando con las Farc?

Son dos procesos. Las Farc, de una parte, con varios frentes que nunca se acogieron al proceso por las razones que sean; y las disidencias, personas que sí se acogieron pero que terminaron yéndose por los entrampamientos que todo el país sabe y que el mundo sabe. Es una realidad, así no lo queramos decir.

Facebook Twitter Linkedin

En su consideración, miembros desmovilizados de las Farc, fueron víctimas de entrampamiento. Foto: SERGIO ÁNGEL ACERO. EL TIEMPO

Pero ¿están desconociendo el proceso firmado por el presidente Santos?

No. De eso no se trata. Este ha sido muy importante, ha sido un primer paso. Pero nuestro compromiso es implementar ese acuerdo. Lo uno no borra lo otro.

Pero De la Calle está muy preocupado...

Lo que veo es más que la preocupación por la paz es la preocupación por el legado de su gobierno que hizo un proceso de paz importante, pero que no logró la paz total. No se trata de borrar lo que hizo uno para imponer lo que vamos a hacer ahora. Se trata de reconocer lo que ellos hicieron, pero con la necesidad de seguir avanzando porque no hay una paz total porque se sigue en los territorios violentando a la gente. Todos deberíamos tener una disposición de avanzar con el reconocimiento de lo que hicieron, pero con los desafíos que aún tenemos.

Siguiendo con el tema de la reconciliación, en los próximos días se reanuda la negociación formal con el Eln, ¿por qué creer que el Eln ahora sí va a firmar la paz?

Bueno, había una mesa, ¿no? Y había unos protocolos, pero Duque no tenía ninguna voluntad de avanzar en la paz. Y vino la bomba que puso el Eln en la Escuela de Policía como un mecanismo de presión que a mi modo de ver fue un error muy grande, porque cuando los grupos armados hacen ese tipo de acciones para mostrar fuerza ante una negociación, eso no le ayuda a nadie. Los diálogos se habían podido reanudar antes, pero nos toca asumirlo a nosotros, nos comprometimos en campaña, el presidente Petro y yo en la paz para este país, así que trabajar por ello implica este desafío.

Estas conversaciones con el Eln, ¿cuánto tiempo creen que durarán?

Ojalá que termináramos el período con ese acuerdo FACEBOOK

TWITTER

Ojalá que termináramos el período con ese acuerdo, es lo que deseamos. Pero estamos negociando con un grupo que no es fácil, el Eln no es un grupo fácil de dialogar por sus propias formas y por su propia estructura. Esperamos que sea lo más pronto para resolver este conflicto. Pero tenemos que prepararnos para saber que tal vez no se logre de la noche a la mañana, que tal vez vaya a tomar algo de tiempo igual como resultó con el proceso de las Farc, esperamos que no sea así porque entre más tiempo pasa, hay más víctimas, más sufrimiento.

El narcotráfico es posiblemente el fenómeno que más contribuye a la violencia. ¿En la ‘paz total’ van a entrar los narcos?

El narcotráfico es un tema complejo que no se define aquí en Colombia. La legalización, que es uno de los caminos que se han planteado, no es fácil porque compromete un debate internacional. Para mí la forma de acabar con el narcotráfico es la legalización. Hay que plantear un nuevo paradigma sobre la política de drogas, porque la política prohibicionista no ha servido.

Eso en cuanto al negocio, pero, ¿qué hacer con los narcos?

Una política del sometimiento, una política de ofrecimiento judicial que por supuesto tiene que desarrollarse en un marco legal. Celebramos que se acaba de aprobar el marco para la paz total que permite generar condiciones para encontrar caminos del sometimiento. Que estos grupos puedan insertarse al sometimiento jurídico con unas condiciones que les permita resocializarse a la vida civil y así disminuir el conflicto armado.

Usted fue una lideresa social muy importante. ¿Cómo ve ahora los asesinatos de los líderes sociales que han continuado durante su Gobierno?

Hay quienes intentan boicotear el Gobierno generando este tipo de violencia. Hay un compromiso del Gobierno para parar la violación de los derechos humanos, pero usted sabe cómo es este país que se ha hecho política a partir de la violencia, así que hay una intención de ciertos actores de mantener la conflictividad.

¿Usted cree que hay sectores armados que están asesinando a los líderes sociales para presionarlos a ustedes? ¿Para hacerlos quedar mal?

No solo lo creo, sino que está pasando. No hay dudas de que esto sea parte de las estrategias para desestabilizar, para generar una zozobra para que la gente no crea en el cambio. Es parte de una estrategia macabra.

Hablando de política, ¿hay muchos comentarios de las peleas internas en el Pacto Histórico? ¿Cómo valora esta situación?

Así seamos del mismo movimiento y del mismo partido, uno puede cuestionar. Yo que soy del Gobierno cuando siento que hay algo que no me parece, pues lo decimos y eso permite la profundización de democracia. Construimos en medio de la diferencia, en medio de la diversidad. Lo que hay que ver son los resultados, en el Congreso avanzamos en todo lo que se ha propuesto.

Se han publicado encuestas que dicen que se acabó la luna de miel...

La gente tiene derecho a expresar lo que considera que no está bien y nosotros como Gobierno a revisar si estamos bien o no hoy. Se publicaron dos encuestas y una dice lo contrario de la otra. ¿A cuál creerle?

Finalmente, ¿es verdad que duerme con cobijas de pluma de ganso?

No las conozco (risas). Lo que sí pedí fue que a las señoras que nos ayudan aquí tengan camas dignas porque ellas merecen descansar.

¿Y que hizo una fiesta millonaria?

Me posesioné a las tres de la tarde y dicen que ya a las seis estaban autorizando gastos. A mí sí me gusta la rumba y ese día vinieron 110 invitados internacionales y la gente de mi pueblo y yo los dejé entrar porque esto no es mío, la vicepresidencia es del pueblo. Detrás de toda esta narrativa clasista y racista hay personas que aún no aceptan a una mujer negra en este cargo.

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA

En Twitter: @ARMANDONEIRA