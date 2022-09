Mucho se ha hablado sobre un supuesto distanciamiento entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro. La ausencia de la alta funcionaria en algunos encuentros de gobierno han servido para nutrir las especulaciones; sin embargo, ante las diversas versiones que han circulado, Márquez aclaró que: “Eso no es cierto".



La vicepresidenta afirmó que se han presentado muchos rumores sobre el estado actual de su relación política y laboral con el presidente Petro, quien decidió que fuera su coequipera en las pasadas elecciones y recientemente le designó al menos 15 funciones nuevas a través del decreto 1874 del 9 de septiembre de 2022.



"Yo no soy una mujer que me dejo aislar, yo soy una mujer que me dedico a mi trabajo y que lucho, siempre", dijo Márquez en entrevista con el medio Noticias Caracol.



"(...) Me crie en la lucha y lo seguiré haciendo. Yo creo que hemos hecho una buena empatía con el presidente, estamos definiendo, este gobierno apenas está empezando, definiendo en cómo va a avanzar en las promesas por las cuales votó Colombia”, agregó.



Francia Márquez, vicepresidenta de la República.

Precisamente, después de que se cuestionará sobre el rol actual de la vicepresidenta, se conoció que, el presidente le asignó, tareas centradas en la igualdad, inclusión, mujer, equidad de género, paz y derechos humanos. Y en esa línea, la alta funcionaria comunicó que ya se tiene un borrador de texto que será presentado ante el Congreso, para la creación del ministerio de la Igualdad.



Esa fue una de las promesas de campaña de ambos excandidatos y ahora dirigentes del Gobierno Nacional.



Aunque se ha conocido que la vicepresidenta estaba en procura de que le entregaran el Departamento de Prosperidad Social (DPS), ya que la propuesta del ministerio de la Igualdad incluía que dicho departamento fuera absorbido por la nueva cartera. Pero el DPS ya tiene nueva directora y esto ha generado una desazón.



Pero la vicepresidenta ha expresado que está dispuesta a trabajar por la construcción de un país en condiciones de igualdad, justicia social y paz total.

¿Cuáles son las funciones de Francia Márquez?

1. Coordinación interinstitucional e intersectorial que contribuya al desarrollo, ejecución e implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.



2. Reglamentación, desarrollo e implementación de la Ley 70 de 1993.



3. Coordinación a la “Comisión de Seguimiento al Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio”



4. Coordinación de acciones necesarias para el avance de las funciones asignadas al Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, (Fonbuenaventura) de acuerdo a la establecido en la Ley 1872 de 2017.



5. Cumplimiento de los objetivos del fondo para el desarrollo del Plan “Todos Somos PAZcifico”, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios y distritos de la zona de influencia.



6. Desarrollo de la implementación de los compromisos derivado del capítulo étnico del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.



7. Cumplir con las tareas del Gobierno Nacional en las relaciones con el movimiento afrodescendiente e indígena a nivel internacional y colaborar con las tareas y responsabilidades frente a las instancias multilaterales encargadas de estos asuntos.



8. Programas y acciones encaminadas a brindar soluciones de agua potable y saneamiento básico a la población ubicada en el Litoral del Pacífico y el Norte del Departamento del Cauca.



9. Diseño de políticas, planes, programas y demás asuntos que promuevan la igualdad de género para las mujeres y creen u entorno en el que todas las mujeres que puedan ejercer sus derechos humanos y vivir a la altura de su potencial.



10. Política Pública del Cuidado.



11. Política Pública de Discapacidad.



12. Desarrollo de la Política Pública dirigida a poblaciones diversas LGBTIQ+.



13. Protección inmediata de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Eperara- Siapidaara que habitan en el Pacífico Nariñense.



14. Creación y coordinación de la Comisión Intersectorial de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país.



15. Cooperación internacional que se requieran para el cumplimiento de las misiones y encargos.

