La polémica entre la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal no para. Ante el cruce de señalamientos que han tenido en redes sociales esta semana, ahora se suman unas declaraciones que realizó Márquez en la mañana de este miércoles en su cuenta de Instagram.



Márquez, por un lado, aclaró que no ha comprado ninguna casa en Dapa, Cali. Aseguró que allí está pagando un arriendo y que fue el único sitio que encontró para poder trasladar a su familia tras las amenazas de las que ha sido víctima.



"No he comprado ninguna casa. Y si llego a comprar, lo haré con mis esfuerzos, pero yo no soy como otros que creyeron que llegaron al Estado a robar al pueblo", afirmó.



Explicó que tras los atentados que intentaron emprender contra ella y su familia en Suárez, Cauca, donde vivía antes, decidió buscar un nuevo sitio. "Estuve desde agosto que ganamos hasta diciembre buscando todos los fines de semana dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarme una casa para mi familia".



La decisión la tomó luego de que, a los 15 días de la segunda vuelta, rompieron la malla de seguridad del apartamento donde residía y luego, de acuerdo a su testimonio, se metió una persona. Eso le generó preocupación y a su unidad de protección también, por lo que optaron que lo mejor era cambiar el lugar de vivienda.



Contó que en el proceso de búsqueda, cuando se enteraban que ella era la Vicepresidenta, le subían el precio del alquiler. Finalmente, una persona accedió a rentarles una casa en el exclusivo sector de Cali. Por eso reiteró: "No he comprado casa de 5.000 millones".

La vicepresidenta Francia Márquez inaugura la feria del libro de Cuba. Foto: Eliana Aponte / ELTIEMPO

En este sentido, igualmente, le lanzó duros mensajes a la senadora Cabal. "A la señora Cabal, que malintencionadamente está furiosa, le digo: amiga, cálmate. Ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate".



Posteriormente, le dijo: "El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde vive la familia de ella. Yo no estoy yendo a la casa de su mamá, ni le digo a su familia que me pague mis servicios o arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito".



Y luego agregó que a Cabal le molesta que "una mujer humilde, afro, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia".



"El problema suyo es de clase (...), ese es su problema, no el mío, resuélvalo usted".



Sobre el uso de los helicópteros

Márquez, en su video, igualmente se refirió a las críticas que ha recibido por usar un helicóptero del Estado para transportarse a su casa. Un trayecto que, según dijo, desde la base de la Fuerza Aérea se toma 5 minutos de ida y otros 5 de vuelta.



Y es que la congresista Cabal le reparó esta semana el uso. "¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, escribió en su Twitter.

María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático. Foto: Prensa Centro Democrático

Ante esto, la Vicepresidenta contó que luego de los explosivos que hallaron las autoridades cerca de su anterior vivienda en Suárez, Cauca, el presidente Petro le dijo que no se movilizara más por tierra, pues tenía preocupaciones por su seguridad.



"Me sugirió que usara las herramientas que tiene el Estado. Eso no es una cosa de Francia Márquez", expuso.



A la congresista del Centro Democrático, por su parte, le respondió: "Usted le dice al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí, se murió el soldado".

A la senadora le pidió verificar si el 30 de diciembre ella utilizó el helicóptero. "Y aunque lo hubiera hecho, el Estado tiene más de 100 helicópteros en disposición de las distintas acciones que hace el Estado", agregó.



Se mantuvo firme en que seguirá utilizando dicho medio de transporte, pues señala que no se expondrá más sabiendo "las intenciones oscuras que hay en muchas personas de derrocar al presidente Gustavo Petro o de generar un caos para que no podamos avanzar en nuestro Gobierno".

'Mi presencia en este lugar les genera incomodidades a muchas personas'

En su declaración, la vicepresidenta confesó que en algunos sitios ha sentido que su presencia en el cargo genera "incomodidad". Dijo que aunque para muchos presidentes o vicepresidentes que salieron de "cuna de oro" llegar a eso cargos no significó mucho, para ella sí. "Mi presencia en este lugar les genera incomodidades a muchas personas. He visto a veces con la rabia con la que me miran y se expresan, incluso desde le mismo Gobierno", contó.

