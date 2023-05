Este miércoles, la vicepresidenta Francia Márquez sale de gira por tres países de África. El viaje ha recibido cuestionamientos por distintos sectores, que han criticado el alto costo que tendría la diligencia de orden diplomático.

En medio de la polémica, W Radio le preguntó a la vicepresidenta Márquez sobre el asunto y si quería hacer algún comentario frente a los cuestionamientos. La segunda en el Ejecutivo se limitó a responder que “yo no tengo que aclarar nada”.



(Puede ver: 'Racismo puro y simple': Petro defiende viaje de Francia Márquez a África)



Antes de esta respuesta, el presidente Gustavo Petro ya había salido en defensa de la vicepresidenta Márquez. Este catalogó de racistas los cuestionamientos antes el costo del combustible que se va a usar en el viaje diplomático.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Polo Polo aprovechó el costo del combustible para criticar la gira de Francia Márquez. Foto: Twitter: @MiguelPoloP

“Racismo puro y simple”, fue el calificativo que usó el primer mandatario antes las críticas a Márquez. A través de su cuenta de Twitter, Petro cuestionó que no se hayan hecho las mismas críticas con su viaje a España y Portugal. “El mensaje subliminal en esta noticia es que sí se puede ir a Europa pero no a África”, escribió el presidente.



(Además: La Fuerza Pública que entregaremos en el 2026 tiene que ser intachable: Petro)



En ese sentido, dijo que no entiende la razón de las críticas: “¿Por qué? ¿Porque la mayoría de su pueblo es negro? ¿Porque hay más pobres?”. Ante esas dudas, catalogó lo dicho por ciertos sectores de “racismo puro y simple”.



El presidente reiteró que Colombia “debe relacionarse con todo el mundo” y recordó que hay una alta población negra en el país. “Venimos de África también, cultura e intereses comunes nos juntan”, fue el mensaje del presidente para defender a la segunda del Ejecutivo.