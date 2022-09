Este lunes se llevaron a cabo en diferentes puntos del país manifestaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro y sus eventuales reformas. En el marco de estas marchas, las declaraciones racistas de una mujer contra Francia Márquez se han viralizado en redes sociales, provocando un amplio rechazo.



De hecho, dichas declaraciones han llevado a que la Fiscalía abra una investigación contra la mujer, identificada como Esperanza Castro, y que la Policía emita un cartel solicitando la ayuda de la comunidad para identificarla.

"Nadie puede alentar el odio. La discriminación no puede ser la bandera que encienda la llama de la solidaridad", señala en un trino el director general de la Policía, el mayor general Henry Armando Sanabria.

"Nadie puede alentar el odio. La discriminación no puede ser la bandera que encienda la llama de la solidaridad", señala el director general de la Policía, el mayor general Henry Armando Sanabria.

Sobre este ataque, el abogado Carlos Hernán Esobar, apoderado de Márquez en estos procesos, explicó que las expresiones de la manifestante actualizan el contenido del artículo 134B del Código Penal Colombiano.



"Es un discurso de odio racial dirigido no solo a la persona, sino a toda la comunidad negra del país. Es una conducta que debe ser investigada de oficio por la Fiscalía", dijo.



Por su parte, la vicepresidenta escribió este martes a través de su cuenta de Twitter un mensaje diciendo: "El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero, sobre todo, pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia".

"El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero, sobre todo, pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia".

Adicional a esto, Márquez se volvió a referir al tema en entrevista con Vanessa de la Torre, en Caracol Radio.



"Yo llegué aquí porque el país y la gente que votó por nosotros cree en lo que somos y en nuestras capacidades. Mi capacidad no está limitada por el color de mi piel; la capacidad de la gente negra no está definida por su color de piel. Ahora, que diga que los negros son los ladrones, pues este Estado lo desfalcan, y lo han desfalcado, la élite blanca que nos ha gobernado. No han sido los negros. Al menos los mayores actos de corrupción en este país no han estado en mano de los negros. Y no, por eso no digo que todos los blancos son ladrones", señaló.



Máquez también recordó que este tipo de declaraciones son delito y recordó el caso de Miguel Polo Polo y Marbelle, quienes tuvieron que retractarse de declaraciones hechas durante el periodo electoral.



"Yo creo que es la Justicia que debe proceder, investigar estos hechos de violencia racial", puntualizó.