La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció en la mañana de este lunes y respaldó al presidente Gustavo Petro tras la polémica que se ha generado en el país por los audios del exembajador Armando Benedetti. Pero también lanzó un duro mensaje contra 'la derecha' del país y los acusó de manipulación.



(Puede leer: Petro sobre audios de Benedetti: no se recibió dinero ‘de personas ligadas al narco’)

"Pdte @petrogustavo estamos firmes con usted y con Colombia, he tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y trasparencia en la justicia social, la paz y el bienestar para todas y todos los colombianos", aseguró.

Por otro lado, lanzó una acusación: "Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del Cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre".



Finalmente, Márquez concluyó: "Vamos para adelante que el pueblo no se rinde, carajo".



Las declaraciones de la alta mandataria han generado polémica, pues las personas que han desatado la crisis ingresaron voluntariamente al Pacto Histórico y participaron en la campaña siendo escuderos del Presidente.



Y es que la crisis política se desató, primero, por el escándalo de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, exjefa de Despacho, quien denunció que fue sometida a una prueba de polígrafo en los sótanos de uno de los edificios adscritos a la Casa de Nariño. Lo anterior por un robo doméstico de 7.000 dólares que estaban en la casa de Sarabia.



La polémica se agudizó cuando se conoció que el embajador Armando Benedetti tuvo conocimiento de la situación y además, que habría ayudado a Meza a viajar a Venezuela en lo días previos a la publicación del caso.



Pero la crisis aumentó este fin de semana tras la revelación de unos audios en los que se escucha a Benedetti insultar a Sarabia. Reparó por el hecho de que el presidente Petro lo dejó esperando en Casa de Nariño más de tres horas; reclamó por ese trato debido al trabajo que, dice él, adelantó en campaña con el hoy jefe de Estado (aseguró que consiguió 15.000 millones de pesos) y criticó, entre otras cosas, que no haya sido nombrado en otro puesto del Gobierno como la Cancillería o el Ministerio del Interior.



Frente a esta situación y las declaraciones de la vicepresidenta, desde la derecha le respondieron. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le cuestionó: "¿La derecha? ¿Quiénes pusieron a Roy en la lista del Pacto al Senado? ¿Quiénes metieron a Benedetti como el hombre clave de la campaña? ¿Quiénes contrataron a Guanumen? ¿Por qué Nicolás Petro recibió plata no reportada? ¡Los que han engañado al pueblo y manipulado fueron ustedes!".





En desarrollo...