92 días acumula el Distrito de Buenaventura sin homicidios, según la vicepresidenta Francia Márquez Mina. La tregua entre los 'Shottas' y los 'Espartanos', bandas criminales de la zona, es una de las causas principales de esa cifra, de acuerdo con el Gobierno nacional, quien expuso los resultados del 'laboratorio de paz' que se llevó a cabo en el puerto marítimo.



Vamos a devolverle la paz y la tranquilidad a las comunidades. Este no es un gobierno que trabaja en las oficinas, este es un gobierno que se hace en los territorios con la gente.



Con

Delegado de Paz de la UE.

🇪🇺 🕊️🇨🇴.

El comisionado para la Paz adelantó el evento 'Buenaventura potencia de la vida en paz total'. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Una reducción del 97 % en la tasa de homicidios que afectan a la población bonaverense es la cifra que expone el Gobierno en un comunicado emitido este miércoles.



Por esa razón, la vicepresidenta, desde Buenaventura, aseguró que se les devolverá la paz y la tranquilidad a las comunidades. "Este no es un gobierno que trabaja en las oficinas, este es un gobierno que se hace en los territorios con la gente", añadió.



Los 'Espartanos' y 'Shottas', de acuerdo con monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buenaventura, están bajo acompañamiento en la decisión autónoma que las dos bandas "tomaron a principio del mes de septiembre", tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la 'paz total'.



"Quieren acogerse a esta propuesta de país, porque están cansados de la guerra; están pensando en sus hijos, en sus esposas, en su familia, no quieren más sangre, no quieren más muerte y no quieren que los niños terminen en el lugar donde ellos están”, puntualizó Jaramillo.

92 días sin muertes violentas en #Buenaventura nos demuestran que la #PazTotal no es una utopía.



Hoy junto al presidente @petrogustavo acompañamos la estrategia ‘Buenaventura, potencia de la vida en paz total’, liderado por @ComisionadoPaz y la comunidad. #BuenaventuraPazífica pic.twitter.com/K63QUhoi7c — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 7, 2022

Además, se conoció que, al término de un Consejo Extraordinario de Seguridad en la sede del Ministerio de Defensa, el presidente Petro confirmó que, de momento, el único proceso concreto de diálogos es con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Sin embargo, el mandatario resaltó la labor que se adelanta con los grupos ilegales de Buenaventura.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

Redacción Política.