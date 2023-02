Han pasado un poco más de cinco meses desde la posesión de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia, pero aún no ha publicado su declaración de renta del 2021, como lo ordena la ley. Esto es una obligación que tienen las personas que son elegidas con voto popular.



Según la ley 2013 de 2019, “la publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo”. Además, debe ser actualizada cada año, con el fin de garantizar, dice el texto, “los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y control social”.



La norma contempla, adicionalmente, que se deben publicar los conflictos de intereses. Tampoco lo ha hecho.

En el Aplicativo por la Integridad, de Función Pública, en el cual es posible consultar esta información, aún no aparece el registro de la declaración de Márquez. EL TIEMPO le ha preguntado varias veces a la Vicepresidencia la razón por la cual no se ha cumplido con la ley pero, hasta el momento, no se ha obtenido respuesta.

En el caso del presidente Gustavo Petro, luego de que la Unidad de Datos de EL TIEMPO confirmó que su declaración tampoco había sido publicada, el jefe de Estado la compartió el pasado 26 de enero en sus redes sociales y en el sistema, efectivamente, ya aparece.



En su declaración, el mandatario presenta un patrimonio bruto de $ 1’367.906. 000 pesos y deudas por 986’881.000, lo que deja un patrimonio líquido de 381’025.000 pesos. El documento muestra, además, que tras deducciones, el pago de impuesto fue de $ 0 y un saldo a favor de $ 10’457.000 pesos.



Igualmente, en su declaración de conflicto de intereses, el actual Jefe de Estado declaró ingresos salariales en 2021 por $487’276.000 pesos; cesantías e intereses de cesantías por $38’ 720.000 pesos y $56.185.381,00 por concepto de otros ingresos y rentas. En total, reportó ingresos por $582’ 181.381 pesos.



También aparece el informe de bienes patrimoniales inmuebles por valor de $519’472.500 pesos y $839’316.619 por concepto de otros. En deudas, el presidente Petro tiene un crédito hipotecario por $275’ 448.546, un embargo por $641’156.809 y dos deudas por tarjeta de crédito: una Visa ($124.400) y una Máster Card ($373.614,00)

Imagen de la declaración del presidente Petro. Foto: Función Pública

¿Qué le podría pasar a Francia Márquez por no presentar su declaración de renta?

El director de Función Pública, César Augusto Manrique, le explicó a este diario que han instado a los servidores públicos a presentar su declaración de bienes y rentas, conflictos de intereses e impuesto sobre la renta no solo para que eviten incurrir en sanciones, sino también porque es un deber con la ciudadanía.



Recordó que el incumplimiento de esta ley puede generar sanciones disciplinarias “para lo cual la Procuraduría General de la Nación o las autoridades competentes, de acuerdo con el régimen disciplinario aplicable en cada caso, podrán adelantar las sanciones que correspondan”.



Los congresistas no cumplen con la norma



El aplicativo de Función Pública permite revisar todas las declaraciones presentadas tanto en Senado como en la Cámara de Representantes. Y el resultado es que la cantidad de congresistas que cumplen con la ley, haciendo públicas sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de intereses, es mínima.



En Colombia, entre las dos cámaras del legislativo, hay 280 congresistas. De ellos, han presentado sus declaraciones 77. Eso representa apenas el 26 % del total. En pocas palabras, solo uno de cada cuatro legisladores han cumplido con esta obligación.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA con información de la UNIDAD DE DATOS