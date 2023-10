Los supuestos apoyos a campañas por los que abuchearon a Francia Márquez en el Cauca

La vicepresidenta Francia Márquez vivió un episodio que parecía inverosímil hace más de un año, cuando llegó a ese cargo enarbolando las banderas del cambio. Seguidores del Pacto Histórico del Cauca, departamento en el que ese movimiento logró más de 515.000 votos en las pasadas elecciones, la abuchearon por su supuesto respaldo a un líder político de la región.



(Además: Cuidado de la vida y del ambiente, ejes en nueva política de drogas del Gobierno).

Cuando la vicepresidenta Francia Márquez entró al coliseo cubierto campus deportivo Universitario Unicauca, para asistir a una nueva edición de El Gobierno Escucha, en Popayán, se empezaron a escuchar los primeros murmullos.



En videos publicados en las redes sociales se ve el momento en el que, una vez se sube al escenario y toma asiento, la también ministra de la Igualdad empieza a ser abucheada y silbada por varios de los asistentes al evento, quienes, al contrario de lo que se podría pensar, tenían camisetas y pancartas con mensajes alusivos al Pacto Histórico.



Márquez intentó calmar los ánimos: se levantó de su silla y alzó uno de sus puños, como suele hacerlo en los eventos en los que vitorean su nombre; sin embargo, tras el gesto, algunas personas le empezaron a gritar que se fuera. "Fuera, fuera", decían varias personas. Otros, en cambio, gritaban "Francia, Francia", mostrando su apoyo a la funcionaria.

Evidente molestia de la vicepresidenta Francia Márquez luego del abucheo en medio del encuentro “El Gobierno Escucha” en Popayán . pic.twitter.com/9Qkhsxv004 — Giovanni Celis Sarmiento (@GiovanniCelisS) October 4, 2023

En otra grabación, también publicada en redes, se ve el momento en el que le recrimina a Sandra Ortiz, consejera residencial para las Regiones. Si bien no se escucha la conversación, la Vicepresidenta le estaría diciendo que ese espacio no había sido diseñado para hacer "politiquería" e, incluso, habría amenazado con irse del coliseo.



Con la llegada del presidente Gustavo Petro la tensión disminuyó, no obstante, esto no impidió que una de las personas que tenían el uso de la palabra le reclamara a Francia en frente del jefe de Estado.



(Le puede interesar: Los ires y venires de la relación política del presidente Petro y Carlos Caicedo).



“Hemos sido quienes estamos aquí constructores de este proyecto colectivo que se llama Pacto Histórico y que usted encabeza. Por eso vemos con preocupación la incoherencia con que algunos miembros del Gobierno nacional, como la vicepresidenta Francia Márquez o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra ese proyecto. No se puede permitir que altos funcionarios del Gobierno respalden proyectos políticos diferentes a los que encabeza el Presidente", dijo Óscar Salazar, líder del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente (PUPSOC).



Tras esta declaración, la maestra de ceremonia del evento tomó el micrófono y les recordó a los asistentes que el evento no tenía connotación política, por lo que les pedía abstenerse de realizar actos proselitistas.

Facebook Twitter Linkedin

Octavio Guzmán, candidato por el partido Colombia Renaciente para la gobernación del Cauca. Foto: Facebook Octavio Guzmán

Pero ¿por qué la Vicepresidenta fue abucheada? Según fuentes de la región consultadas por EL TIEMPO, los silbidos tendrían como detonante el apoyo del movimiento de la Vicepresidenta Soy porque Somos a Octavio Guzmán, candidato por el partido Colombia Renaciente para la gobernación del Cauca y que cuenta con el apoyo de Fuerza Ciudadana y del movimiento Independientes —el mismo con el que se eligió a Daniel Quintero en Medellín y que hoy respalda la candidatura Juan Carlos Upegui—.



(Lea también: Francia Márquez y Luis Fernando Velasco fueron abucheados en el Cauca).



La noticia sobre la oficialización del apoyo del movimiento de Márquez fue anunciada por el mismo Guzmán en sus redes sociales el pasado 2 de octubre.



"Con gran compromiso recibimos el apoyo del movimiento Soy porque Somos, una de las fuerzas políticas más importantes de nivel nacional que hoy representa el cambio para el país", escribió el candidato en su Facebook.



Guzmán, quien genera resistencia entre las bases del Pacto en la región porque lo señalan de haber sido promotor de la minería en el macizo colombiano cuando ejerció como alcalde de La Vega, Cauca, también es cercano a Elías Larrahondo, actual gobernador del departamento, que también fue chiflado cuando el presidente Petro lo mencionó en el evento de presentación de la nueva política de drogas del Gobierno en El Tambo.



A Guzmán, los seguidores del movimiento que llevó al presidente Petro al poder también lo vinculan con Temístocles Ortega, excongresista de Cambio Radical y cuestionado por malos manejos y supuestos actos de corrupción durante su paso por la gobernación del Cauca.



Finalmente, otro de los reclamos también está ligado a la no adhesión de ese movimiento a la campaña de Juan Diego Castrillón Orrego, el candidato del Pacto Histórico en el Cauca.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias