La columnista de EL TIEMPO María Isabel Rueda reveló este domingo que la vicepresidenta Francia Márquez planea hacer una gira por varios países de África en las próximas semanas.



Pero no solo irá ella, algo que llamó la atención de Rueda en su columna titulada La esponja en la que asegura que la política internacional del país deja muchas dudas. Al parecer, son más de 60 personas los que estarían en la comitiva de Márquez.



"La vicepresidenta Francia Márquez arrancará próximamente en un avión de la Fuerza Aérea, me dicen que con una comitiva de 60 personas a visitar varios países del África. Los visitados serán Senegal, donde no tenemos embajada; Sudáfrica, Kenia y Etiopía, sede de la Unión Africana, donde gastaremos una plata importante abriendo nueva embajada", escribió Rueda.



Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en Cuba. Foto: @FranciaMarquezM

Agregó que en la comitiva hay artistas, delegados de cámaras de comercio y, posiblemente, otros ministros, como el canciller Álvaro Leyva.



Para Rueda, el viaje de la Vicepresidenta no tiene nada de malo y, de hecho, resaltó que sea ella quien, como "digna representante del pueblo afrocolombiano", sea quien tenga la misión de estrechar las relaciones con los africanos "porque es el continente del futuro". Pero cuestionó el número de personas que la acompañarían.



"¿Pero necesitará que su ‘tour’ lo haga acompañada de 60 personas?", se preguntó Rueda y remató: "Y a quienes nos parezca una comitiva exagerada, más parecida a un gran safari que a una diligencia diplomática, pues de malas".

Momentos en los que un helicóptero llega la casa de la vicepresidenta, Francia Márquez, en Dapa, Yumbo. Foto: Captura de video

La última expresión utilizada por Rueda hace referencia a las polémicas declaraciones de Francia cuando en una entrevista con Semana se le cuestionó usar un helicóptero de la Fuerza Aérea para desplazarse, a lo que ella respondió que "de malas".



"Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la Vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta", aseguró.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA