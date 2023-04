Andrés Idárraga Franco, el secretario de Transparencia de la Presidencia, denunció en sus redes sociales que fue víctima de amenazas de muerte. Dijo que pese a esta situación, seguirá "liderando la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, venga de dónde venga".



En este sentido, la vicepresidenta Francia Márquez le pidió a la Fiscalía hacer las investigaciones pertinentes.



"Combatir la corrupción en Colombia no solo es valiente y admirable, es también urgente e imprescindible para hacer cambios reales en nuestro país. Reconozco y destaco la labor de @Aidarragaf en @STransparencia. Solicito a

@FiscaliaCol adelantar las investigaciones pertinente", aseguró Márquez.

Y es que al celular del secretario Idárraga llegó un mensaje de texto a las 8:40 de la noche en el cual, entre insultos, le dicen: "Deje de estar metiéndose y esculcando cosas que a usted no le importan (sic)". También le dicen que "no ponga en riesgo ni exponga a su familia".



Por esta situación, Idárraga ha recibido varios mensajes de solidaridad.

He puesto en conocimiento de @FiscaliaCol las amenazas de muerte recibidas anoche y pido, a la mayor brevedad, llegar a los autores de las mismas. Pese a ellas, desde @STransparencia seguiré liderando la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, venga de dónde venga. pic.twitter.com/MYTPXfXcrX — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) April 17, 2023

Daniel Rojas, presidente de la SAE, dijo por ejemplo: "Mi solidaridad con mi compañero

@andresidarragaf ante las amenazas contra su integridad, la lucha contra la corrupción no puede costarnos la vida. Adelante Andrés, no pasarán!".



El secretario de Transparencia, por su parte, agradeció por el apoyo. "Gracias por sus mensajes de solidaridad. Confío en que las autoridades adopten las medidas pertinentes y yo, por mi parte, seguiré haciendo mi trabajo con toda la rigurosidad y seriedad. La lucha contra la corrupción y la impunidad es nuestra prioridad y no desfalleceremos", concluyó.

