Con 11'292.758 votos obtenidos en la segunda vuelta del pasado 19 de junio, Gustavo Petro y Francia Márquez se convirtieron en presidente y vicepresidenta de Colombia, respectivamente, para el período 2022-2026.



Márquez, quien se desempeñará desde la Vicepresidencia de la República, habló con BBC Mundo desde su apartamento en Cali e hizo su balance sobre los resultados electorales.



(Le puede interesar: Cómo logró Roy Barreras quedarse con la presidencia del Senado).

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez recibe la credencial de vicepresidenta electa. Foto: Prensa Gustavo Petro.

La caucana fue consultada sobre cómo se sentía por su elección para el cargo, a lo que respondió que se siente bien y se está preparando para el empalme con el gobierno saliente de Iván Duque.



"También organizando cómo va a ser todo de ahora en adelante con mi familia, en cómo lo vamos a asimilar. Tenemos que hacer reuniones como familia, con mi gente. Ando pensando en todo eso", añadió al respecto.



(Conozca más: Gustavo Petro: declarado oficialmente como presidente electo).

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Además, fue cuestionada por la idea que tiene una parte de la población de que la Vicepresidencia es un cargo prácticamente ornamental.



En ese sentido, Márquez respondió que ella nunca ha sido de decoración y, si se da el caso de que no se le asignan muchas funciones como vicepresidenta, no se va a "quedar quieta" y va a hacer "lo que sea necesario para seguir trabajando".



"Él lo tiene claro [Gustavo Petro], yo no estoy aquí para que me muestren como el rostro negro, o para mostrarme como mujer, o para mostrar simplemente que somos un gobierno incluyente porque estoy yo aquí", sentenció la vicepresidenta electa.



(No deje de leer: Seguridad y finanzas, los temas claves del encuentro entre Duque y Petro).



POLÍTICA