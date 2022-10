Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, anunció que no conciliará con la mujer que profirió insultos contra ella en la marcha del pasado 26 de septiembre, tratándola de "simio". "Eso no evita el odio racial", afirmó Márquez.



La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso contra la mujer por los señalamiento a Márquez y la vicepresidenta dijo que llegara hasta la última instancia en el caso.



El Fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió al caso y anunció que "no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas”.



Los delitos por los que será imputada la mujer el próximo 25 de noviembre son: actos de discriminación y hostigamiento agravado.

Razones para no conciliar

Las razones que la vicepresidenta dio para no conciliar se centran en evitar que se propaguen comentarios racistas en la sociedad.



"Los consideramos de la mayor gravedad no solo por la afectación que se hace a la persona de la señora vicepresidenta, sino a toda la comunidad afrodescendiente que en ella se ve representada", dijó Márquez en RTVC.



A lo que agregó en su cuenta de Twitter que "el racismo lastima a quienes lo padecen, por lo que hay que seguir trabajando por construir una mejor Colombia".



El abogado de la vicepresidenta, Carlos Hernán Escobar, le dijo a este diario que considera que los mensajes son "de la mayor gravedad no solo por la afectación que se hace a la persona de la señora vicepresidenta, sino a toda la comunidad afrodescendiente que en ella se ve representada".



Luz Fabiola Rubiano de Fonseca fue llamada a imputación. Foto: Suministrada por autoridades.

Contradicciones de Márquez

Carlos Arias Orjuela, analista político de la Universidad Externado, menciona que Francia Márquez, en su persona, tiene la decisión de conciliar o no con Luz Fabiola Rubiano, porque el perdón es individual, pero "es una disonancia lo que hace la vicepresidenta", es decir, "que hay una falta de coherencia en su figura política como parte de un gobierno que promueve la paz y la reconciliación, pero no concilia con una persona".



Agrega, además, que "a nadie se le obliga a perdonar, lo que sí se debe hacer es reparar el daño". En este caso "lo que se debe reparar es el daño simbólico, para que las personas que piensan como la señora entiendan que en Colombia todos caben y es necesario respetar las diferencias", afirma Carlos Arias.



En ese sentido, el analista considera que "la vicepresidenta debería replantear la posibilidad de una concertación solo si hay una reparación por parte de la señora".



Jaime Duarte, también analista político, está de acuerdo con la posición que ha tomado Francia Márquez y su defensa en no conciliar, porque "al conciliar el victimario no entiende que está cometiendo un delito" y que se hace necesario "que la señora Luz Fabiola asuma la responsabilidad de lo que dijo".



REDACCIÓN POLÍTICA

@PolíticaET

