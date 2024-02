Francia Márquez niega haber omitido declaración de apartamento que tiene en Cali

Con un trino, la vicepresidenta Francia Márquez desmintió las versiones de prensa que habían indicado que omitió la declaración de una propiedad que tiene en Cali. Se trata de un apartamento que tiene en Cali por un valor de 100 millones.



Márquez rechazó dichas versiones y publicó las declaraciones que están en el aplicativo por la integridad Pública, de la Función Pública. “Cualquier colombiano y colombiana puede consultar y verificar el registro de mis bienes patrimoniales”, señaló la segunda del Ejecutivo.



Márquez confirmó que tiene un apartamento y un parqueadero en Cali, propiedades que registró en su declaración de bienes presentada ante la Presidencia. En este documento se observa que los inmuebles tienen un valor de 90 millones y 8 millones, respectivamente.



Con este documento, Márquez respondió a los que estaban señalando que no había presentado de forma correcta su declaración de bienes, como lo exige la ley a los funcionarios públicos.



“Se les olvidó poner mi declaración, aquí se las comparto. ¿Hasta cuándo las mentiras? el país ya está cansado de tanta desinformación”, dijo la vicepresidenta.



En ese mismo documento, esta señala que sus ingresos y rentas a noviembre de 2023 son de 194 millones de pesos. En este sentido señala que no participa de ninguna junta directiva, sociedad y no tienen ninguna actividad económica privada.



Asimismo, en su declaración, Márquez señala que no ha recibido donaciones, no tiene “potenciales conflictos de intereses”, y tampoco tiene familiares en el gobierno. Asimismo, no reporta fideicomisos o inversiones en el exterior.

Francia Márquez Foto: Alexa Rochi. Presidencia

El único reporte que hace en su declaración es su actual esposo, Yerney Pinillo Ocoro. Sin embargo, la vicepresidenta señala que los intereses de este no pueden generarle un conflicto.