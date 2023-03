Los elogios de la vicepresidenta Francia Márquez al sistema de salud de Cuba le han generado una lluvia de críticas en un sector de la opinión pública, aunque también se ha dado un movimiento de respaldo a su favor en redes sociales.



En febrero pasado, durante la visita oficial de Estado que realizó a la isla, Márquez aseguró: "La salud preventiva, que es la que ustedes han tenido aquí como eje central, es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia”, dijo en su momento.



Y en estos días, en una entrevista con la revista Semana, la Vicepresidenta reiteró las buenas opiniones que tiene hacia Cuba y aplaudió las misiones médicas que envían hacia otros países.



Vicepresidenta Francia Márquez y Miguel Díaz-Canel, presidente Cuba. Foto: Prensa Vicepresidencia

"Mientras otros países envían tropas, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. ¿Cómo un país bloqueado envía médicos a otras naciones?", agregó.



Sus palabras no han caído bien entre los más críticos del régimen cubano. El senador estadounidense Marco Rubio señaló: "Las “brigadas médicas” son un esquema de trata de personas y un ingreso financiero para el régimen". Igualmente mencionó: "Cuba ha vivido por más de seis décadas bajo una dictadura que no permite elecciones libres y justas. Tiene más de mil presos políticos, incluyendo varios afrocubanos".

Corrección:⁰

-Las “brigadas médicas” son un esquema de trata de personas y un ingreso financiero para el régimen

-🇨🇺 ha vivido por más de seis décadas bajo una dictadura q no permite elecciones libres y justas

-🇨🇺 tiene más de mil presos políticos, incluyendo varios afrocubanos https://t.co/ZuNPgYqPCf — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) March 14, 2023

Arisleidy López, una médica cubana, en entrevista con el programa NTN24, también le respondió a Márquez. “Es muy bonito hablar de revolución con la barriga llena detrás de un buró. Hay que quitarse el traje y ponerse en los zapatos de nosotros y cumplir una misión como la que hemos cumplido en diferentes lugares del mundo siendo esclavos el régimen castrista”, sostuvo.

Ante la ola de reparos, miembros del Pacto Histórico salieron en su respaldo. "En medio del ruido y los ataques, #AbrazamosALaVice. Nuestro corazón estará siempre con los nadie, que en realidad son el todo. Seguimos trabajando juntos/as por una Colombia potencia mundial de la vida", señalaron.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

