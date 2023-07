La vicepresidenta Francia Márquez anunció que este martes 25 en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá se llevará a cabo la apertura del ‘Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes, Tejiendo desde la Raíz’,

Este evento contará con la presencia de personalidades internacionales que se caracteriazan por dignificar y visibilizar el rol de las mujeres afro en la política.



De acuerdo con Radio Nacional, son tres los objetivos principales de este encuentro que también tendrá un componente que se desarrollará en Cali.



- Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente a través del diálogo entre mujeres negras del mundo que permita construir agendas y estrategias conjuntas hacia la justicia racial de género.



- Generar puentes y sinergias entre lideresas provenientes de África, América Latina y el Caribe con el fin de acercar a la diáspora.



- Crear una agenda internacional para dignificar la vida de las mujeres afrodescendientes y crear oportunidades en varios ámbitos.



La agenda de este martes 25 de julio tendrá cuatro paneles con: enfoque político, cultural, de empoderamiento y económico.



En cuando a la agenda, estará organizada así:



- 8:00 a 9:00 a.m.: registro de participantes



- 9:00 a.m.: Acto inaugural y Presidente (e) de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ricardo Nates Escallón.



- 9:15 a.m- 9:30 a.m: Apertura del evento por parte de la Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y Equidad de la República de Colombia.



- 9:30 a.m – 10:45 a.m: Panel liderazgo Político: Moderado por Aurora Vergara, Ministra de Educación de Colombia.



- 11:15 a.m - 12:45 p.m: Panel Cultural: Moderado por Indhira Serrano, actriz colombiana



- 2:30 p.m – 4:00 p.m: Panel Empoderamiento y Liderazgo Femenino: Moderado por Clemencia Carabalí, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer



-4:15 p.m – 5:30 p.m: Panel Económico: Moderado por Milady Garcés, Presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura



- 5:45 p.m - 6:15 p.m Cierre muestra musical