La vicepresidenta Francia Márquez, en entrevista con Caracol Radio, habló de su ausencia en algunos viajes internacionales, de la creación del Ministerio de la Igualdad y también se refirió a los ataques racistas de los que ha sido víctima.

Márquez habló de su ausencia en el viaje a Londres para asistir al funeral de la reina Isabel II, al cual fueron el canciller Álvaro Leyva y la primera dama, Verónica Alcocer.



"Yo, como Francia Márquez, no me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que, nos guste o no, tiene una connotación histórica con esto del racismo, del colonialismo, de la esclavitud. Para mí, ir a eso no es un privilegio".



Agregó que "no es yendo al funeral de la reina Isabel" que la gente la "va a reconocer". Dijo, además, que su imagen internacional estaba consolidada antes de llegar a este cargo. "Este país me conoció luego de que mucha gente afuera me conociera. A nivel internacional, mucha gente sabe quién soy y lo que represento. Un funeral no define eso".

Ministerio de la igualdad: ¿qué ha pasado con su creación?

Márquez dijo que la creación de este ministerio fue una promesa de campaña y, por ende, van a cumplir. Confirmó que ya está listo un proyecto de ley que será radicado en el Congreso. Aún falta por definir esa fecha.



"En términos de la igualdad no hay institucionalidad que se ocupe realmente de ese tema. El ministerio lo hará", aseguró en el diálogo con la emisora.



Explicó que desde la Vicepresidencia están creando el contenido para lograr ese objetivo y garantizar igualdad para "las mujeres, los jóvenes, regiones excluidas. La igualdad para los pueblos étnicos, para las personas con discapacidad, para la población LGTBIQ+. Eso significa una reestructuración del Estado".

Francia sobre los ataques racistas

Luego de que se conocieran los insultos racistas que pronunció la ciudadana Esperanza Castro en su contra durante las marchas del pasado lunes, dijo que esas palabras "duelen. El racismo duele".



Además manifestó: "Uno no espera que lo comparen con un animal. Los animales tienen derechos también, pero uno espera que lo traten como un ser humano, como lo que somos. Nosotros no somos animales, somos seres humanos. Yo llegué aquí porque la gente que votó por nosotros cree en lo que somos, nuestras capacidades. Mi capacidad no está definida por mi color de piel. La capacidad de la gente negra no está definida por su color de piel".

POLÍTICA