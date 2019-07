El 26 de julio se realizará una movilización nacional que tiene como propósito convocar a la ciudadanía en torno a la defensa de los líderes sociales y excombatientes de las Farc.

Francia Márquez, líder social del Cauca y ganadora del premio Goldman de medio ambiente y quien recibió nuevas amenazas en los últimos días por su defensa del territorio, le dijo a EL TIEMPO que la idea es articular el mensaje simbólico de la marcha con soluciones tangibles que ataquen esta problemática.



El Presidente aseguró que es imposible proteger a todos los líderes sociales porque son más de 7 millones. ¿Qué solución propone partiendo de este impedimento estatal, para evitar el asesinato de los líderes?

​

Nosotros entendemos que el Estado no puede proteger a todas las comunidades que están en riesgo en términos materiales, pero la protección debe ser integral, no solamente una responsabilidad de una institución. Por eso la solución es implementar políticas de protección de los derechos fundamentales de las comunidades, con enfoques diferenciales.



El Gobierno reveló esta semana que se disminuyó en un 35 por ciento el asesinato a los líderes sociales. ¿Tiene esta misma percepción?

​

No se puede pensar en estadísticas para que el Gobierno asuma su responsabilidad de proteger la vida.



Pero, por otro lado, las cuentas que hicieron no reflejan la realidad, y es que todos los días, en algún rincón de este país, hay un líder asesinado. Y es triste. Esto debería ser una situación que preocupe al país, que mueva este país. Yo creo que es hora de que Colombia se movilice en función de cuidar la vida.



Precisamente el 26 de julio habrá una marcha nacional que pretende movilizar a la ciudadanía alrededor de la protección de los líderes sociales, ¿qué esperan ustedes de esta manifestación?

​

Se espera hacer conciencia en la gente, porque algo que hizo la guerra fue naturalizar la violencia, y yo creo que toca que nos vuelva a doler, que nos vuelva a tocar como nos conmovieron la muerte de María del Pilar Hurtado y el grito de su hijo. Porque como María del Pilar, han muerto un montón de mujeres y han quedado muchos niños huérfanos.



¿En qué lugar será la movilización?

​

En todas las ciudades y municipios. La idea es que Colombia, donde quiera que sea, vuelva a sentir y se pueda movilizar y expresarse en torno a lo que está pasando, que es el asesinato de los líderes, y el terror que hoy se siente en muchos territorios.

Además del mensaje simbólico de sensibilizar al pueblo colombiano en torno a esta problemática, ¿llevarán una propuesta al Gobierno para su protección?

​

Espero que así sea porque hemos hecho muchos actos simbólicos, pero esos no nos amparan de la muerte. Lo simbólico es importante, pero la idea es hacer otras acciones políticas articuladas que nos permitan parar el asesinato sistemático de los líderes.



Varios influenciadores de todos los sectores se han sumado a la iniciativa. ¿La acogida ha sido la esperada por ustedes?

​

Yo lo que no quiero es que con el dolor de las víctimas se haga politiquería. Pero la decisión de cuidar la vida es de todos, por lo tanto entre más colombianos se sumen, mejor.



¿Cuáles cree que son los motivos por los cuales amenazan a los líderes sociales?

​

La mayoría dice que nos oponemos al desarrollo; en mi caso, que estamos estancando al departamento del Cauca, que no permitimos la entrada de las empresas multinacionales al territorio, y que somos guerrilleros. Nos tachan de guerrilleros por ser defensores de los derechos humanos, por ser unos defensores de la paz.



Usted está amenazada. ¿Cree que el esquema de protección otorgado por el Estado es suficiente?

​

Yo estoy protegida, pero de forma individual. ¿Qué pasa con el resto de mi familia? ¿Qué pasa con la comunidad? Ahora hay una amenaza latente contra la comunidad de la Toma y contra sus líderes que permanecen en el territorio.



Por lo tanto, no; no es suficiente. Si bien la protección convencional es necesaria, no resuelve las situaciones estructurales.



Pero también está la disputa del territorio por parte de actores armados, ¿cree que ese es el problema, de raíz, que genera los asesinatos?

​

El problema de raíz es que no vivimos en paz. Si ya se hubieran buscado salidas negociadas con todos estos actores armados, seguramente la situación sería diferente.



SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Política