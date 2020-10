‘Desarrollo no puede medirse solo por PIB, sino por bienestar social’

La líder y activista Francia Márquez, ganadora del premio Goldman para el medioambiente del 2018, anunció en agosto su intención de aspirar a la Casa de Nariño en el 2022, y aunque sabe que el camino es difícil, dice que la situación del país la obliga a intentarlo.



En charla con EL TIEMPO, la mujer de 38 años y oriunda de Suárez, Cauca, habló de los males que sufre Colombia y de cómo los combatiría si se convierte en la primera mujer presidenta del país.



(Contexto: La líder social Francia Márquez revela que buscará la Presidencia)

¿El país está listo para votar por una mujer afro para la Casa de Nariño?

​

Nunca va a estar listo. Pero no podemos esperar a que se erradique el racismo y el patriarcado para poder atrevernos a ocupar esos espacios. Y es precisamente por esa violencia sistemática y estructural que debemos atrevernos.



¿Cuál es el principal problema de Colombia y cómo intentaría resolverlo?

​

El conflicto armado es un flagelo que se ha generado producto de las inequidades, desigualdades e injusticia. La mayoría de la gente todos los días está esquivando la muerte. Un desafío es seguir estableciendo mecanismos de diálogo con todos los actores armados y pensarnos una política más desde el cuidado de la vida.

El conflicto ha estado muy ligado a los cultivos ilícitos, ¿cómo darle solución a ese problema?



El narcotráfico es la consecuencia del modelo económico de desarrollo fallido de este país. ¿Qué impulsa a la gente a sembrar coca? No tener alternativas económicas reales que les permitan vivir dignamente. Enfrentar eso implicará pensarse y trabajar fuertemente en otras economías productivas.



En otros países están pensando en otras medidas; por ejemplo, darles otro uso a las plantas que se han utilizado para el narcotráfico.



¿Cómo definiría el Estado con el que sueña?

​

Un Estado de bienestar. El Estado social de derecho ha jugado un papel importante hacia ese camino, pero hemos visto cómo la Constitución del 91 se ha ido desmoronando porque se han puesto los intereses particulares y privados sobre los colectivos. Por ejemplo, se ha elevado la minería como un renglón principal de la economía; sin embargo, las mismas comunidades que viven en esos territorios viven en condiciones miserables, Cerrejón es un ejemplo de ello.

El desarrollo no puede medirse solo en términos de producto interno bruto, sino en términos de bienestar social y de conservación de la biodiversidad FACEBOOK

TWITTER

El desarrollo no puede medirse solo en términos de producto interno bruto, sino en términos de bienestar social y de conservación de la biodiversidad.

¿Cómo conciliar entonces la explotación de los recursos como el petróleo, de la que el país se sostiene en gran medida, con la protección de los recursos naturales?

​

No hay que caer en el juego de si se hace o no se hace, simplemente hay que hacer el tránsito hacia energías renovables. No digo que se debe dejar totalmente de explotar ese petróleo, pero sí por lo menos no seguir empeorando la crisis.



¿Cree que los partidos políticos que se benefician de las circunscripciones étnicas defienden los intereses de las minorías?

​

No. En términos de participación política e incidencia para la acción en favor de los derechos de la gente negra, eso no se ve reflejado. Hay que resignificar esos espacios para lo que fueron creados.

¿Cómo solucionar la aparente inequidad entre la cantidad de tierras que tienen los indígenas y la de los afros?

​

Yo no caería en el juego del Estado de intentar dividir a las comunidades. Como pueblos étnicos hemos hecho un aporte significativo al país protegiendo esos territorios, porque son espacios de conservación ambiental, cultural, ecológica. Comparar las de los indígenas y los afro es una estrategia para minimizar el problema real y es que un número minoritario de familias, ni siquiera de comunidades, tienen el mayor número de tierras en el país.

¿Tiene solución el Cauca?

​

No hay otra herramienta más poderosa para resolver las conflictividades que el diálogo. Los mismos pueblos han hecho muchas propuestas de planes de buen vivir, de planes de gobierno propio, pero esas voces no se escuchan. El Cauca es diverso y tiene mucho potencial, pero sin diálogo y sin disposición para construir colectivamente no es posible que avance.



¿Qué cambiaría en la forma como el Estado maneja la protesta social?

​

La protesta es un derecho constitucionalmente reconocido. Yo he sido parte de muchas protestas y movilizaciones sociales para exigir garantías de derecho. Escuchar a la gente y hacer una gobernanza colectiva es una oportunidad para un mejor gobierno.

¿Quién mata a los líderes sociales en Colombia?



Nos mata el Estado por acción o por omisión, nos matan los grupos armados ilegales, los grupos armados legales, los intereses políticos y la estigmatización. Un líder que sale públicamente a estigmatizar a una comunidad que se moviliza está condenando a que esa comunidad sea asesinada.

(Le puede interesar: Nuevo choque de Gobierno con alcaldesa Claudia López por minga)

¿Tiene miedo?



Si yo dejo de sentir miedo, es porque dejo de ser un ser humano. Todos tenemos miedo de algo y Colombia es un país muy peligroso para la mayoría de la gente. Nina Simone decía que ojalá como seres humanos pudiéramos vivir la mitad de la vida sin miedo. Colombia nos ha condenado a vivir toda la vida en medio del miedo. Al pensar una política para la vida estamos diciendo que queremos ser libres de eso.

¿Cuáles son sus méritos para ser presidenta?

​

Como no me pueden acusar de ser corrupta, dicen que no tengo capacidad, que no estoy preparada. ¿Y qué significa tener capacidad?, ¿hacer la misma gobernanza que no nos ha permitido tener bienestar? Los gobiernos de antes tampoco han estado preparados porque no han generado condiciones dignas para la mayoría de los colombianos.



VALENTINA OBANDO J.

EL TIEMPO