Como una "campeona del pueblo" describe la revista Financial Times a la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina —quien "una vez dijo que prefiere ser llamada por su nombre completo para que todos sepan los apellidos de su madre y sus ancestros"—.



Las palabras hacia la caucana se dieron en el marco de su inclusión en la lista de las 25 mujeres más influyentes del 2022, elaborada sin ningún orden en particular por la revista británica con la colaboración de personalidades como Marina Silva, exministra del Medio Ambiente de Brasil, quien escribió el perfil de Márquez Mina, en el que no escatimó en elogios.



(Le puede interesar: Petro y otro incumplimiento: dejó plantados a los magistrados).

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, fue elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del 2022. Foto: Darwin Torres.

Debido a sus labores sociales, que iniciaron desde adolescente con el compromiso con la protección de su comunidad y las fuentes hídricas de su región, Silva valoró positivamente la defensa que ha hecho Francia Márquez de "toda la humanidad, otras formas de vida y el planeta Tierra".



"Grande es la fuerza de aquellos que conocen y valoran su origen", manifestó la brasileña.



Márquez, definida por la excandidata presidencial de Brasil como "abogada, ambientalista y vicepresidenta", representa para Silva "a toda la gente que ha sido silenciada durante los cinco siglos en los cuales la historia de América fue escrita con sangre negra e indígena".



(Vea también: Al menos 70 congresistas se 'volaron' del debate contra Irene Vélez).



La presencia de Márquez Mina en el escenario político, en ese orden de ideas, fue catalogada como una denuncia de la esclavitud y como "la semilla de nuestra esperanza de vida abundante en la Tierra".



En el epílogo de su homenaje a la vicepresidenta, Silva se mostró ilusionada con los pedidos que hace la colombiana en sus intervenciones.



"Su voz anuncia un futuro soñado por nuestros ancestros, donde todos podemos, con dignidad, probar los mejores sabores de la vida", concluyó la ecologista de Brasil con respecto a Márquez Mina, quien ha hecho especial énfasis en el lema "soy porque somos".



(Siga leyendo: Petro y Quintero: ¿de qué hablaron en su reunión?).



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

Redacción Política.