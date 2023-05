Luego de su gira por Sudáfrica, Kenia y Etiopía, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una rueda de prensa en la que entregó un balance sobre los acuerdos alcanzados durante el viaje y, además, habló de la declaración de emergencia por las violencias de género que entró en vigor con la sanción del Plan Nacional de Desarrollo por parte del presidente Petro.



(Además: Francia Márquez en África: ¿qué se logró en el viaje de la vicepresidenta?).

En medio de su intervención, Márquez lamentó el feminicidio de Érika Aponte, la mujer de 26 años a la que Christian Camilo Rincón Díaz le disparó en un centro comercial de Bogotá.



"Hay un problema social y humano en nuestro país que está afectando de manera desproporcionada a las mujeres en términos de violencia. Yo diría que tenemos unos problemas de salud mental y emocional muy fuertes. El que el día de la madre pase un hecho tan lamentable como el que tuvo que presenciar nuestro país es una situación muy dolorosa y una situación que nos pone como colombianos a reflexionar todos los días", dijo la vicepresidenta.



(Le puede interesar: Humberto de la Calle dice que 'andanada de odio contra Francia Márquez' es insoportable).



Márquez fue más allá y cuestionó los episodios de violencia que a diario viven las mujeres en las redes sociales por cuestiones políticas. "Miro todos los días en redes sociales y las violencias y las agresiones hacia las mujeres, ya sea en el campo político, económico y social, son terribles. Hay un problema grave en nuestra sociedad que no se va a resolver solo con una declaratoria", declaró.



En ese sentido, la vicepresidenta celebró la iniciativa, la cual contó con el apoyo de diferentes sectores, incluyendo congresistas de la oposición, y fue aprobada con 71 votos a favor en el Senado y 114 en la Cámara. Además, indicó que dentro de las instituciones de Gobierno ya se está trabajando en un protocolo para erradicar las violencias basadas en género.

🔴 #EnDirecto | Balance visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. https://t.co/OHEMyvdkoX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 24, 2023

(Lea también: ¿Por qué se critica el tono del comisionado de Paz Danilo Rueda frente a disidencias?).



"Nosotros comenzamos con un protocolo al interior de las instituciones de gobierno. Ahora todos los funcionarios están recibiendo capacitación de la Escuela Superior de Administración Pública sobre violencias basadas en género, porque cómo impartir acciones de justicia, si nosotros mismos no sabemos y no conocemos cómo atender este tipo de situaciones", indicó.



Finalmente, indicó que en su paso por Kenia le sorprendió el que tuvieran una corte que se encarga de los procesos legales en términos de violencias basadas en género y que esa es una idea que le gustaría traer a Colombia. "Eso es una experiencia que a mí me gustaría traer, se lo dije al ministro de Justicia", agregó.



Sobre el Ministerio de la Igualdad y la Equidad señaló que la reglamentación está en manos del presidente Petro. "Nosotros hemos trabajado con él en ese propósito, esperamos que en los pocos días que quedan para presentar la reglamentación se logre y que esa reglamentación le sirva al país y a las mujeres", concluyó.



En medio de su intervención, Márquez también se refirió a las críticas que se hicieron desde sectores de la oposición y sociedad civil por el costo de su viaje. Además, habló sobre la importancia de la gira en términos culturales y de cooperación internacional.

REDACCIÓN POLÍTICA

