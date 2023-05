“Mis ancestros salieron de acá en esclavitud, hoy regreso en libertad”, fueron las primeras declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez al llegar a Pretoria, Sudáfrica, el pasado 11 de mayo.



Se trató de una frase contundente que marcó el inicio de un viaje que culminó este jueves y que dejó resultados en diversos frentes. Pero también algunas críticas por parte de la oposición y de la opinión pública.



Según los resultados del Opinómetro Colombia de la firma Datexco y divulgado en la mañana del lunes de esta semana, el 58 % de los colombianos está en desacuerdo con el viaje de la 'vice', mientras que el 73 % cree que ella sí debe aclarar los costos de la gira.



(Puede leer: Francia Márquez: 58 %, en desacuerdo con viaje por África)

Márquez visitó tres países africanos: Sudáfrica, Kenia y Etiopia. En cada uno de ellos se llegó a acuerdos concretos y se fortaleció la relación que, como lo señaló la presidenta de Etiopía Sahle-Work Zewde en su encuentro con la vicepresidenta colombiana, ha sido “muy débil”.

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez y Sahle-Work Zewde,presidenta de Etiopía. Foto: Vicepresidencia

En total, según datos de la Cancillería, se suscribieron 16 instrumentos, entre ellos, 11 memorandos de entendimiento (seis en Sudáfrica, tres en Kenia y dos en Etiopia).



En términos económicos, algunos memorandos están enfocados en fortalecer el comercio e industria entre la Cámara de Comercio de Sudáfrica y la de Bogotá y entre el Trade & Investment KwaZulu-Natal y la Cámara de Comercio de Buenaventura, Chocó, Tumaco, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



En lo que tiene que ver con la cultura, uno está centrado en promover la música, el arte y la danza entre el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y el Festival Mundial de la Música, las Artes y las Danzas (WOMAD).

También se suscribieron algunos dirigidos a fortalecer el rol de la mujer. En Kenia, por ejemplo, la vicepresidenta expuso que el Gobierno quiere "impulsar el programa de ‘Ella exporta a África’ en Colombia, y queremos que las mujeres africanas también puedan exportar hacia nuestro país y Latinoamérica sus bienes y servicios”, afirmó.

Allí también propuso flexibilización de visas para los ciudadanos de ambos países y explorar la posibilidad de organizar vuelos directos entre Colombia y Kenia.

En Etiopía se suscribieron dos basados en crear el mecanismo de consultas políticas entre Colombia y Etiopía y crear iniciativas para la promoción del español como lengua extranjera en esa nación.



Finalizó la agenda oficial #ColombiaEnÁfrica🌍 con grandes anuncios en materia educativa. La viceministra @Mineducacion, @caroquijanovale, cuenta los avances y acuerdos firmados durante las reuniones sostenidas con sus homólogos de Sudáfrica 🇿🇦, Kenia 🇰🇪 y Etiopía 🇪🇹. ¡Conócelos! pic.twitter.com/woV2hVw1wl — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) May 18, 2023

En temas de educación, la viceministra de Educación Superior, Carolina Quijano, firmó alianzas con su homólogo para trabajar de manera articulada en temas de intercambio entre los que se destacan: seminarios, talleres, conferencias, visitas por parte de expertos, promoción de becas de movilidad educativa ofrecidas por ambos países, enseñanza de inglés y español, así como establecer una red de universidades colombo-africanas.



David Castrillón, docente de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, opina que “estos acuerdos dejan ver que hay bastante en qué cooperar y hay mucho espacio de maniobra. Ese número de acuerdos y el amplio abanico de temas de los acuerdos lo refleja”.

Señala que el desafío ahora es sacarlos adelante, lo cual dependerá de la voluntad de quienes firmaron. En este caso, la mayoría fueron suscritos por viceministros o la misma vicepresidenta y sus homólogos.

Facebook Twitter Linkedin

La vicepresidenta firmó tres memorandos de entendimiento y cuatro declaraciones de intención en Kenia. Foto: Cuenta oficial de Twitter @FranciaMarquezM

Castrillón ve una ventaja en este sentido por el rol político que tiene Márquez, ya que fortalecer los lazos con ese continente es parte de su objetivo político. "Del lado colombiano hay un actor (Francia Márquez) que tiene voluntad y el poder político para efectuar esos acuerdos", afirma.



Para Juan Nicolás Garzón, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U. de la Sabana, lo que se suscribió debe interpretarse como “una forma en la que se está empezando y no culminando un proceso. Es una forma de abrir puertas para crear vínculos de cooperación”.



(Le recomendamos: Francia Márquez anuncia intención de flexibización de visados para africanos)



Ahora bien, el docente menciona que el "éxito de la gira no se puede medir" solo en términos económicos ya que los logros concretos no serán evidentes en corto plazo. "Todo será el resultado de un conjunto amplio de negocios e inversiones", explica.



Ambos analistas concuerdan en que esta gira refleja, por otro lado, un paso hacia la construcción de una política exterior más diversa, multilateral y no tan centrada en países con los que Colombia tradicionalmente coopera. Garzón agrega que esto también ayudará a salir de la "visión tan restrictiva que tenemos con respecto a África".

Facebook Twitter Linkedin

Vicecanciller Francisco Coy con la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

En diálogo con EL TIEMPO, el vicecanciller Francisco Coy, destaca del viaje "el hecho de reconectar a Colombia con un continente que hasta ahora ha sido marginal en su política exterior. El hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez sea una afrodescendiente le da significado y valor a esta presencia, entre otras razones porque le da respaldo a la idea de que Colombia está realmente comprometida en su nueva aproximación a África".



Coy señala otro de los logros de este viaje es que se recibió el beneplácito para abrir una embajada de Addis Ababa, capital de Etiopia. El vicecanciller adelantó que la idea es también abrir una en Senegal este año.



"La prioridad es Addis Abeba, en donde Colombia estuvo hasta 1974. Etiopia es uno de los países más grandes de la región, con mucha influencia y es, además, la sede de la Unión Africana, que agrupa a 54 países, con crecientes niveles de coordinación en la mayoría de temas internacionales importantes", agrega.

Castrillón añade que tras el viaje, el Gobierno sigue cultivando aliados internacionales para sus objetivos en distintos ámbitos. Sudáfrica, por ejemplo, aceptó ser garante en diálogos con el Eln y se acordó que Colombia se unirá a Kenia, Francia y Barbados para "trabajar en una nueva arquitectura financiera" con el fin de lograr avanzar en el cambio de deuda por acciones climáticas, una iniciativa que ha expuesto el presidente Petro en diversos escenarios internacionales.

Las críticas de la oposición por el viaje de Francia Márquez a África

Ahora bien, sectores de la oposición fueron muy críticos con algunos aspectos del viaje. Por ejemplo no estuvieron de acuerdo con la numerosa comitiva de al menos 50 personas, de la cual aún no se saben todos los nombres. EL TIEMPO le preguntó a la Vicepresidencia por los integrantes de la comitiva, pero nunca obtuvo respuesta.



También repararon que al viaje fueron personas cercanas al círculo familiar y amistoso de Márquez. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó en sus redes sociales: "¿A título de qué o en funciones designadas por quién, Yerney Pinillo Ocoró fue al África en la comitiva que recorrió tres países y costó más de $1.800 millones de pesos?".



Pinillo es la pareja de la vicepresidenta. Así por lo menos lo indicó el presidente Gustavo Petro durante su discurso este viernes en la sanción del Plan Nacional de Desarrollo desde Inírida, Guanía.



Allí, acompañado de Márquez y su gabinete ministerial, dijo: "¿Alguien decía que por qué iba Yerney? En todos los viajes presidenciales, desde que soy niño, el presidente que es hombre va con su marido y ¿ahora no puede ir el marido con su mujer? ¿A qué extremos han llegado?", señaló. También hubo polémica por la presencia de la empresaria del maquillaje Nohemy Arboleda, cuya marca se “especializa en cosméticos y cuidado de la piel afro” y quien sería amiga cercana de la alta funcionaria.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA