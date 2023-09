En la tarde de este sábado 23 de septiembre, la vicepresidenta, Francia Márquez, hizo un fuerte llamado de atención a las Fuerzas Armadas desde Santader de Quilichao. Esto a propósito de la situación de seguridad que se está presentando en el departamento del Cauca y el Valle del Cauca.



La vicepresidenta pidió respuestas concretas sobre la situación de orden público que atraviesa a región y recalcó que desde el Gobierno Nacional no van a permitir que las comunidades sigan viviendo la barbarie de la guerra.

"Tienen que asumir su tarea, esto que ha pasado aquí en el norte del Cauca no había pasado antes y yo soy de esta región, eso de tener carros explotando simultáneamente en diferentes municipios, no había pasado antes, necesitamos que las fuerzas militares y de Policía den respuestas concretas a eso", fue el duro llamado de atención de que hizo Márquez a la Policía y al Ejército.

También señaló que no puede ser posible que las fuerzas del Estado no actúen como corresponde: "Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del Estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se han tomado el pueblo por sus manos son superiores a la fuerza pública, a la inteligencia y a la Fiscalía".

La vicepresidenta fue reiterativa en que mientras ella ejerza el segundo cargo más importante del país, no va a permitir que continúen los atentados contra la población, mucho menos, en su región, por lo que hablará con el presidente Gustavo Petro de la escalada de violencia en el Cauca y el Valle del Cauca este lunes.

"Esto no me lo voy a aguantar como vicepresidenta, en Suárez bombardearon la escuela donde estudié... En Suárez, la fuerza del Ejército no patrulla la cabecera municipal y se los digo yo porque cuando voy a mi municipio yo estoy a un lado y los guerrilleros están ahí mirándome y desafiándome", manifestó.

Por otro lado, Márquez reconoció el trabajo que está haciendo el Ejército, pero pidió mayor efectividad, pues, según dijo, tienen las herramientas necesarias para garantizar la seguridad.

Finalmente, destacó que desde el Gobierno Nacional no se quedarán de brazos cruzados: "Nosotros llegamos como Gobierno para ofrecer respuesta a la comunidad y yo exijo esa respuesta, no digo que haya que violar los DDHH, con toda la precaución, pero las FFMM y Policía tienen capacidad de neutralizar la violencia contra la población y les pido que asuman ese papel aquí, yo no voy a seguir permitiendo eso".