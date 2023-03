La nueva denuncia de la vicepresidenta Francia Márquez de posible presencia de material explosivo en una de las rutas que ella tenía planeado recorrer deja abierto un inquietante interrogante: ¿qué está pasando con la seguridad de la alta funcionaria?



La alerta coincidió con la revelación del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en el sentido de que ella le contó que ni la Policía Nacional ni la Unidad Nacional de Protección (UNP) querían brindarle las medidas suficientes para protegerla.



Se trata de un asunto de extrema gravedad no solo por tratarse de quien es, sino porque, entonces, qué puede sentir el ciudadano de a pie: ¿si el Estado no puede cuidar a la vicepresidenta de la República, qué puedo esperar yo?, se preguntará.



Además, mostraría un mensaje de cierto desorden en la toma de decisiones porque, al fin y al cabo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, quien tiene su despacho a una cuadra de la vicepresidenta.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en entrevista para EL TIEMPO Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El tema coincidió con el mismo día en que buena parte de los gobernadores y alcaldes del país le escribieron al presidente Gustavo Petro pidiéndole "libertad y orden", un mensaje que surgió precisamente por la caótica situación que sienten que se vive en materia de inseguridad.



El caso se suma a otra denuncia de la propia Francia Márquez del hallazgo de explosivos en una ruta de su natal Cauca. En efecto, ella misma contó hace unas semanas que había material explosivo con el que se pretendía atentar contra su vida; este fue hallado cerca de su casa en Suárez, Cauca.



La vicepresidenta dio a conocer el hecho por medio de su cuenta de Twitter y aseguró que su equipo de seguridad encontró el objeto que contenía más de siete kilos de dinamita que estaba ubicado en la vereda de Yolombó, vía a su casa familiar.



“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la Sijín”, expresó Márquez.



La vicepresidenta, además, aseguró que el informe realizado del caso concluyó que sí se trataba de un atentado en su contra.



Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar. FACEBOOK

“Para los días 7, 8 y 9 de enero del presente año, se tenía prevista la visita de la señora vicepresidenta de la República a su lugar de residencia en Yolombó, por lo que se realizó la revisión previa a la ruta y se encontraron los elementos explosivos antes mencionados”, expresa el informe compartido la vicepresidenta.



Y reitera el documento: “Por las características y ubicación de artefacto, personal de inteligencia y seguridad concluyó que se trata de un evidente atentado en contra de la señora vicepresidenta”.



Según el informe, el dispositivo tenía un sistema de ignición eléctrico, era de activación de línea de mando, estaba en una bolsa de plástico envuelta en cinta color café y era un explosivo que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla.



“Informan acerca de unas personas sospechosas y algunos elementos extraños, de los cuales sobresalen cables eléctricos, que pueden contener material explosivo. Los mismos se hallaban ubicados al lado derecho sobre la vía pública que conduce de la cabecera municipal de Suárez a la vereda Yolombó”, detalló el informe entregado por el equipo de seguridad de la vicepresidenta a la opinión publica.



Ahora, este martes se dio la sorpresiva declaración del fiscal Barbosa. En medio de un foro sobre la reforma de la justicia, organizado por la Universidad del Externado de Colombia, Barbosa contó que ella le expresó su preocupación.

#AEstaHora | Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, participa en el foro 'El Estado de la justicia en Colombia' en la Universidad Externado @UExternado. Habla sobre proyecto de ley de sometimiento a la justicia y temas referentes en torno a la denominada paz total. pic.twitter.com/NtIt29ivK0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 21, 2023

La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. FACEBOOK

“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, dijo él durante su intervención.



“Estoy sorprendido. Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos, pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca”, añadió el fiscal.



El país no salía de su asombro por semejante revelación cuando ocurrió un tercer hecho de extrema gravedad en esta cadena de sucesos.

Francia Márquez, vicepresidenta. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Francia Márquez viajó al departamento del Chocó para asistir a un acto en el que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la operación militar Génesis del Ejército, que generó el desplazamiento de 23 comunidades en 1997.



De acuerdo con ella, cuando llegó al aeropuerto, un policía le informó que había información de que probablemente habían instalado artefactos explosivos en la región.



“Cuando venía, llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de esta región a decirme: ‘vicepresidenta, no está segura la región; hay al parecer una información de algunos explosivos que han colocado en la región y entonces colocamos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento’. Y les dije: ‘Voy' ", aseguró ella.



“Son las realidades que nuestro Gobierno con todo el esfuerzo se compromete a transformar (…) Hay quienes les interesa seguir sembrando miedo, zozobra, dolor, pero aquí hay un pueblo, hay un Gobierno que se coge las manos para cambiar ese dolor en alegría”, argumentó la vicepresidenta para continuar en su labor.

Desde la zona humanitaria Nueva Esperanza, municipio de #Riosucio #Chocó, acompañamos el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional de las víctimas del caso 'Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia'. pic.twitter.com/ZEsWlntc5h — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 22, 2023

A pesar de que ella hoy está bien, son demasiados los elementos que causan perturbación y que muestran que el tema de la inseguridad, en general, es uno de los que merece mayor atención. A la vicepresidenta hay que brindarle absolutamente todas las condiciones para que continúe su trabajo de manera tranquila y en paz, como debe ser.



Para el experto en seguridad Daniel Mejía, a la Vicepresidenta, a los ministros, obviamente al Presidente de la República y a todos los altos cargos del Gobierno nacional de las tres ramas, hay que brindarles toda la protección.



"Esto es una falla grave, dice, que se que se ve en la Unidad Nacional de Protección que está llena de escándalos. En donde se han encontrado,actos claros de participación de los esquemas de seguridad en hechos graves: las camionetas que son utilizadas para transportar, por ejemplo, cocaína, explosivos".



"Para mí es una denuncia grave que la Vicepresidenta está haciendo sobre una entidad al Gobierno Nacional, que es la UNP".



Mejía reitera que a la Vicepresidenta hay que garantizarle todas las condiciones de seguridad para que pueda cumplir su agenda y vivir siempre protegida".



El analista cree que con este llamado la vicepresidenta se está sumando al clamor, "casi que al ruego, de gobernadores y alcaldes para que el Gobierno Nacional les ponga atención a los temas de seguridad".



"Y esto es un tema que recae directamente en la cabeza del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que es el ausente completamente en estos debates".



Mientras que el también experto en temas de seguridad Jairo Libreros cree que el Estado tiene una doble responsabilidad con la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez.



"De un lado, garantizar su seguridad personal por cuenta del riesgo extremo en el que se encuentra. Es una obligación de resultado ineludible derivada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y del otro lado, como ocurre en todas las democracias constitucionales contemporáneas, la seguridad personal de la Vicepresidenta es un asunto de seguridad nacional, porque compromete la sucesión presidencial y la estabilidad política de Colombia".



En su reflexión, Libreros dice que la cadena de incidentes de riesgo con artefactos explosivos y las amenazas directas que recibe la Vicepresidenta van más allá de la duda razonable sobre su condición de objetivo de alto valor para el crimen organizado.



"Por ello, es inexcusable por parte del servicio de policía y del servicio de protección que se nieguen a otorgar mayores medidas de seguridad y a desarticular las operaciones criminales en su contra", asegura él.



"Por último, se confirma que el crimen organizado controla sin mayores dificultades territorios en el suroccidente del país, en donde se mueve con libertad de acción para planificar atentados en contra de la Vicepresidenta, cuya seguridad personal no puede depender solo de su dispositivo de protección. Sin una recuperación efectiva del control territorial por parte de la Fuerza Pública, se incrementa el riesgo en contra de ella, y esa situación es una vulneración de la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos de la región", concluye.



POLÍTICA