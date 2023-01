La vicepresidenta Francia Márquez, junto con el consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, y el viceministro del Interior Gustavo García, lideraron el primer encuentro de trabajo con líderes y lideresas que hacen parte de la población con discapacidad.



Este es un espacio de diálogo y construcción conjunta con el fin de mejorar las condiciones de vida de esta comunidad.

La mesa de trabajo se hizo con la participación de diferentes entidades del Estado como el ICBF, el DPS, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el DNP, entre otros.



Las corporaciones presentes pudieron escuchar las inquietudes y propuestas de este sector poblacional, las cuales, según el Gobierno, serán tenidas en cuenta al hacer la formulación de la política pública de discapacidad.

Para mi es un honor estar hoy aquí, en el encuentro de líderes y lideresas de la población con discapacidad. Reafirmamos nuestro compromiso por la inclusión social, la justicia y la dignidad de todas las y los colombianos y de manera muy especial de las personas con discapacidad. pic.twitter.com/2jndUm0Zn2 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 19, 2023

También se habló sobre la incidencia que tendrá el tema de la discapacidad en el Ministerio de Igualdad y Equidad. "El Presidente me entregó la responsabilidad de la política para las personas con discapacidad, la cual tenemos que construir de manera colectiva. A mí no me interesa imponer nada, a mí me interesa construir juntos y más que sean ustedes los que planteen las propuestas y los desafíos de lo que implica la garantía de sus derechos de manera integral", explicó la funcionaria.



Durante la jornada se habló de las garantías "hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad”. Foto: Vicepresidencia

El asesor de discapacidad de Vicepresidencia, Anderson Henao, también explicó la ruta de trabajo que el Ejecutivo pondrá en marcha para el beneficio de esta población. “Abrimos este espacio para hablar de las diferentes problemáticas, muchas estructurales a las que se les debe dar respuesta. Es importante mirar cuáles son las solicitudes o las demandas sociales por reconocimiento y garantías de derechos, así como los alcances y las responsabilidades que tienen las instituciones para garantizar los derechos a esta población", señaló.



Es así como el Gobierno y los participantes de este encuentro coincidieron en que "el compromiso interinstitucional debe ser articulado para que el Gobierno incorpore transformaciones reales dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo".



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA