La vicepresidenta Francia Márquez, en entrevista con Noticias RCN, se refirió a los escándalos que han golpeado al gobierno del presidente Gustavo Petro.



En la conversación, habló respecto a lo sucedido con Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela quien resultó involucrado en el escándalo por el caso de la exniñera de la exjefa de Despacho, Laura Sarabia. Su rol en esa polémica le costó su cargo, pues el pasado 2 de junio se le pidió la renuncia y el presidente Petro la aceptó.

La Vicepresidenta, por su parte, aseguró que tras estas polémicas han afectado a la Casa de Nariño “El Gobierno se está reacomodando para, efectivamente, impulsar el cambio que este país necesita. Al inicio había una disposición de construir con todos los sectores políticos, en términos de una bancada amplia, pero todo esto tiene que ver con las tensiones que se van dando, en la medida en que vamos avanzando como Gobierno Nacional”, manifestó.Respecto a Benedetti, dijo que lo conoció en la campaña, pero que no de fondo. "Nunca tuve antes la oportunidad de hablar con ellos, entonces no me siento defraudada. He visto sus acciones antes, entonces no me sorprende”, sostuvo.

La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Archivo EL TIEMPO

La alta mandataria, por otro lado, este miércoles se pronunció en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido este 20 de junio en el Congreso de la República, donde se hundieron proyectos claves para el gobierno como la reforma laboral y la regulación del cannabis de uso adulto en el país.



"Los hombres que se inventaron la fallida guerra contra las drogas ya murieron de viejos, pero las comunidades que han padecido su fracaso siguen cayendo por las balas de las mafias. La colonia se acabó hace dos siglos, pero su racismo y desigualdad mantienen violencias estructurales", dijo.



Después agregó: "Hace casi 100 años miles de trabajadores de las bananeras fueron masacrados por pedir condiciones más justas, pero hoy el crecimiento económico sigue excusando la explotación laboral. Como la historia pesa, intentaremos los cambios las veces que sea hasta que la dignidad se haga costumbre".



REDACCIÓN POLÍTICA

