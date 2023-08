La vicepresidenta Francia Márquez aseguró este martes en el Congreso que los recursos asignados para el Ministerio de la Igualdad, cartera que ella dirige, "no son suficientes".



¿Por qué? "Los recursos que se plantean se piensa que son muchos, pero no podemos mentirle al país: no son suficientes para el desafío que tiene este ministerio y cuando planteamos el número de poblaciones que se tiene que atender se ve que no serán suficientes", explicó durante un debate en la Comisión VII del Senado durante un debate de control político.



(Además: Francia Márquez sobre pago a jóvenes: 'No puede verse como incentivo a la delincuencia')

Durante la discusión, la vicepresidenta y ministra explicó que esa cartera tiene 500.000 millones de pesos de presupuesto anual, de los cuales 30.000 son para el funcionamiento y los demás se dividen para ejecutar los programas de Agua es Vida, Jóvenes Guardianes de la Naturaleza y Autonomía Económica de las Mujeres.

Continúa el debate de control político sobre el presupuesto y gasto de @MinIgualdad_Col y @Minvivienda con la presencia de la Vicepresidenta y Ministra @FranciaMarquezM y la Ministra @CATALINAVELASCO



🟢 Transmisión en Vivo: https://t.co/QoaLSh00mp pic.twitter.com/S88CL0WibA — Comisión Séptima Senado de la República🇨🇴 (@7Comision) August 29, 2023

Precisamente, el debate al que fue citada en el Senado el programa de jóvenes con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro busca pagarles un millón de pesos mensualmente a jóvenes que están en situación de pobreza extrema, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia.



(Lea también: Con un 'mamola', el presidente Gustavo Petro defiende su reforma laboral)

Facebook Twitter Linkedin

Sanción del Ministerio de la Igualdad. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

Para esto, según un concepto del Ministerio de Hacienda, se destinarán 1,2 billones de pesos al año.



“Con relación al artículo 43 monto y temporalidad de las transferencias monetarias condicionadas, de acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias sería de $1,2 billones. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar”, dice el concepto.



Y agrega que “esta dirección no tiene comentarios de carácter presupuestal” y en “virtud de lo anterior, en esta Secretaría queda a disposición para apoyar cualquier requerimiento adicional relacionado con la continuación del proyecto de decreto del asunto”.



(Siga leyendo: Cielo Rusinque confirma que se va del gobierno del presidente Gustavo Petro)



Algunos sectores han calificado este programa como un incentivo a la delincuencia, pero Márquez rechazó estos señalamientos.



"Hay jóvenes que hoy las redes criminales están cooptando y les están pagando por matar, por asesinar. Este programa entonces busca sacar a esos jóvenes de ese circulo de la violencia. La mayoría son hijos de mamás cabeza de familia. La mayoría de esos jóvenes son negros, indígenas, campesinos empobrecidos. El que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender a esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA