La vicepresidenta Francia Márquez realizó una rueda de prensa este miércoles para entregar un balance de su gira por el continente africano, la cual incluyó visitas a tres países: Kenia, Etiopía y Sudáfrica.



En medio de su intervención, se refirió a las críticas que se hicieron desde sectores de la oposición y sociedad civil respecto al costo que implicó esta visita oficial, la cual tuvo una delegación de al menos 50 personas entre funcionarios de distintos ministerios, artistas y líderes sociales.



Márquez aseguró: "He hecho viajes a otros lugares, he viajado a Europa y Estados Unidos y por esos viajes no vi preguntar por el combustible que se gastaba, por el avión o por los recursos que gastábamos movilizándonos".

Francia Márquez Foto: Presidencia de la República

Y agregó que esos reparos se generaron "solo porque era al continente africano. Acá hay un sesgo racial que no se puede tapar".



La vicepresidenta dijo que al inicio de la gira hubo comentarios "lamentables": "Que estaba quitándoles los alimentos a los niños de la Guajira para irme a un safari al continente africano".



Contó que esas afirmaciones generaron molestia en Etiopía. "Tengo que decir que en el encuentro con la presidenta de Etiopía manifestó su inconformidad de estos comentarios que en nuestro país se habían expresado", agregó.



