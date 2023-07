Luego de que desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro señaló que dentro de los esfuerzos por disminuir la criminalidad en la región se iba a “pagar por no matar”, propuesta que consiste en entregar una renta básica para que jóvenes que están en riesgo de ser captados por bandas criminales tengan oportunidad de estudiar o entrar en un espacio académico, la vicepresidenta Francia Márquez salió en defensa de la propuesta.



Las palabras que han generado polémica fueron mencionadas por Petro en su visita el viernes pasado a la ciudad, la cual ha estado bajo la amenaza de grupos armados y bandas criminales. Allí presentó el programa 'Universidad en el territorio' para Buenaventura. La idea, según expuso, es abrir 1.000 cupos universitarios.



Pero luego, aseguró: "Este programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad".



En declaraciones a medios de comunicación, la vicepresidenta Márquez le salió al paso a las críticas y argumentó que esta es una estrategia que busca alejar a los jóvenes de la violencia.

El ministro Luis Fernando Velasco defendió la propuesta del presidente Petro.

"Eso es una visión equivocada porque si la juventud tuviera oportunidades en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá. Entonces esta es una política para prevenir la violencia, el asesinato, buscamos es prevenir la violencia y sobre todo que la juventud tenga oportunidades", señaló la vicepresidenta.



En diálogo con Blu Radio, Luis Fernando Velasco, también defendió la propuesta. El ministro del Interior afirmó que las palabras del presidente se pueden entender como una “metáfora” y que el proyecto ayudaría a jóvenes con “falta de oportunidades”.



El jefe de esa cartera afirmó que “no podemos quedarnos cruzados de brazos” y que es pertinente hacerle frente a la delincuencia con un pago a los jóvenes que podrían terminar sumergidos en la violencia.



“El no matar es una metáfora. Los jóvenes en Colombia cuando no tienen oportunidades terminan siendo cooptados por quienes, desde la ilegalidad, les generan unas oportunidades terribles, porque son de entrar a bandas donde su lógica es la violencia y terminan enfrentándose jóvenes con jóvenes matándose”, sentenció Velasco en Blu Radio.

