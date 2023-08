La vicepresidenta Francia Márquez defendió este martes, desde la Comisión Séptima del Senado, el programa jóvenes en paz que impulsarán desde el Ministerio de la Igualdad, que ella dirige.



La iniciativa, anunciada hace unos meses por el presidente Gustavo Petro, pretende pagarles un millón de pesos mensualmente a un grupo determinado de jóvenes que están situación de extrema pobreza, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia.



De acuerdo con un concepto del Ministerio de Hacienda, este programa le costará a la Nación 1.2 billones de pesos al años.

Francia Márquez en el Congreso este 29 de agosto. Foto: Vicepresidencia

La iniciativa ha generado polémica en el país porque sectores de la oposición señalan que este proyecto es un "incentivo a la delincuencia". Sin embargo, la vicepresidenta manifestó que no es así.



"Hay jóvenes que hoy las redes criminales están cooptando y les están pagando por matar, por asesinar. Este programa entonces busca sacar a esos jóvenes de ese circulo de la violencia. La mayoría son hijos de mamás cabeza de familia. La mayoría de esos jóvenes son negros, indígenas, campesinos empobrecidos. El que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender a esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia", argumentó.



Por otro lado, dijo que esperan generar oportunidades para la juventud y que igualmente, habrá condiciones para que los beneficiarios obligatoriamente estudien "donde el Estado les brinde las oportunidades" y adelanten un trabajo social, que aún no está definido. "Habrá una bonificación dependiendo del cumplimiento del condicionamiento".



Los jóvenes que participarán en este programa serán escogidos por el Departamento de Prosperidad Social, que sería dirigido por la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.



