En medio del viaje de Francia Márquez a África hubo polémica ante la numerosa delegación que la acompañó y la financiación de los gastos que implicó el desplazamiento de 26 miembros de la sociedad civil entre artistas, empresarios y líderes sociales.

Márquez se refirió al hecho que la organización Open Society fue la encargada de cubrir esos pagos. Sin embargo, esto fue cuestionado por algunos miembros de la derecha del país.



Según lo dijo este miércoles la vicepresidenta, dicha organización apoyó con recursos para los miembros de la delegación que no eran de Gobierno. "Facilitó las condiciones a artistas, líderes sociales para que se desplazaran", dijo Márquez.



La alta mandataria señaló que el desplazamiento fue facilitado por el Gobierno, pero los recursos de estadías, y especialmente de la delegación no gubernamental, salieron en gran parte de los recursos de dicha organización internacional. No entregó detalles sobre cifras puntuales.



"Los funcionarios tenían viáticos y Open Society cubrió los otros gastos", dijo la vicepresidenta. Comentó que el único pedido a cambio de esta colaboración para ella es "asumir una política que contribuya a la paz y justicia social de este país. Cumplir con las promesas que hicimos en campaña".



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA