Francia Márquez criticó a Milei y sus políticas contra la mujer y la población afro

La Vicepresidenta Francia Márquez estuvo participando este miércoles en el foro latinoamericano 'Democracia hoy: perspectivas, dilemas y desafíos' en Rio de Janeiro, Brasil.



Desde allí hizo referencia a las elecciones en Argentina que dieron como ganador a Javier Milei. “Uno ve como en Argentina, una persona que está en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de los negros, o aquí mismo con Bolsonaro, pues termina siendo elegidos por un mismo pueblo oprimido”, aseguró.



Manifestó que lo que está sucediendo "implica hacernos una autocrítica bien profunda y una revisión de cuál es el mensaje que le está llegando a la gente, pero más que eso yo creo que la gente no se identifica porque no siente sus derechos garantizados no se siente que lo que hacemos o lo que prometemos se concreta en bienestar para sus derechos”, agregó.

Vicepresidenta Francia Márquez, en Brasil. Foto: Vicepresidencia

Márquez, por otro lado, participó en el foro “Explorando identidades y democracia: Cartografías de Culturas”, organizado por la Universidad de Estado de Río de Janeiro (UERJ). Allí dijo que es necesario profundizar la democracia para poder trabajar más en una agenda de justicia racial, de género, de justicia climática y justicia distributiva. "Ese es el gran desafío que tiene América Latina y el mundo entero”, indicó.

En dicho encuentro estuvieron presentes líderes políticos de diferentes países, entre ellos el expresidente uruguayo Pepe Mujica; la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco y Cláudia Gonçalves, vicerrectora de Extensión y Cultura de la UERJ.

Expresidente Pepe Mujica y la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

“No porque haya una mujer negra en la Vicepresidencia quiere decir que se haya acabado el racismo. La violencia se ha exacerbado hacia mí y hacia mi pueblo”, denunció Márquez.



La alata mandatario concluyó su intervención asegurando que considera que "la posibilidad de profundizar la democracia en nuestras regiones está en permitirse trabajar con agendas muchos más amplias, donde todas, todos y todes se sientan incluidos y que sientan que sus derechos avanzan".



REDACCIÓN POLÍTICA

