Hacia las 10 de la noche, cuando seguía la audiencia de Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito, la vicepresidenta Francia Márquez salió en defensa de Gustavo Petro. Lo hizo con un extenso trino, en el que habló de la campaña y de la confianza que tiene en el primer mandatario.



(Puede ver: 'Es al pueblo al que debo responder': Petro tras declaración de su hijo Nicolás Petro)

Márquez comenzó destacando que llegaron al poder debido a que “millones de personas le pusieron alma y cuerpo a un proyecto de cambio”, en el que supuestamente se busco “transformar las prácticas corruptas, la injusticia y la desigualdad”.



La vicepresidenta hizo énfasis en el apoyo popular a la campaña, “el pueblo se llenó de esperanza y se dispuso como voluntario”, y apuntó a que esta fue la razón que los tiene actualmente como Gobierno. A renglón seguido, afirmó que “no tiene nada de ocultar”. Luego, expresó su confianza “en este proyecto político y en su transparencia”.

Hoy somos Gobierno porque millones de personas le pusieron alma y cuerpo a un proyecto de cambio para transformar las prácticas corruptas, la injusticia y la desigualdad del pasado.



El pueblo se llenó de esperanza, se dispuso como voluntario del cambio y logró sacar adelante una… pic.twitter.com/tlcjNKHNW7 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 4, 2023

“Este es un proyecto de cambio y no nos van a doblegar”, dijo Márquez, que habló directamente del carácter del primer mandatario: “Todos somos testigos de la firmeza, rectitud e incorruptibilidad del presidente”. A renglón seguido expresó su confianza profunda en el presidente y destacó que los “unen valores, sueño y una propuesta de cambio”.



(También: Francia Márquez: 'Sé lo que nos duele cuando un hijo está en situaciones difíciles')



Francia Márquez recordó que ha sido el propio presidente y ella los que han pedido que se adelanten las investigaciones. Además, señaló que su gobierno no replica las actuaciones en las que “durante décadas” ha permitido el “manejo ilegal de las instituciones”.



“Mi total confianza en un proyecto que no busca dilaciones ni hace señalamientos para entorpecer la justicia”, dijo la vicepresidenta Márquez, que cerró su mensaje de la siguiente manera: “Vamos a seguir trabajando de manera incansable hasta que la dignidad se haga costumbre”.



Como Francia Márquez, varios miembros del Pacto Histórico han cerrado filas a favor del presidente petro. Este también se manifestó, aunque en plaza pública. En un discurso en Sincelejo, aseguró que le debe responder es al pueblo y se mantuvo en que no sabía de la posible entrada irregular de dineros a su campaña.