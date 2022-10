Francia Márquez, vicepresidenta de la República, no conciliará con la mujer que uso términos racistas contra ella.



“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, admitió en referencia a Luz Fabiola Rubiano.



(Lea también: Luz Fabiola Rubiano: este día la imputan por insultos a Francia Márquez).

La vicepresidenta hizo el anuncio en una entrevista con 'RTVC Noticias', en la cual dejó claro que no buscará conciliar ante esta persona que ya fue ubicada por la Fiscalía General de la Nación.



A diferencia de ocasiones anteriores en los que la vicepresidenta concilió con quienes la han insultado, Márquez dijo que espera que Rubiano reciba el peso de la ley. Según ella, hasta ahora, en nuestra sociedad se siguen produciendo hechos de racismo por lo que considera que las conciliaciones no han logrado frenar este tipo de delitos.



(De interés: ¿Cómo denunciar casos de discriminación por racismo y xenofobia?).



La audiencia de Rubiano será el próximo 25 de noviembre ante un juez de control de garantías, luego de proferir insultos racistas a la vicepresidenta en las marchas del pasado 26 de septiembre en Bogotá.



De acuerdo al calendario judicial, esta mujer será imputada por dos delitos, actos de discriminación y hostigamiento agravado. Para ese día, se espera que Rubiano se presente junto a su abogado ante un juez de control de garantías en una diligencia programada para las 2 de la tarde.



La investigación se abrió horas después de que el 26 de septiembre pasado, en plena marcha en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, la procesada realizara varios comentarios discriminatorios contra Francia Márquez y la comunidad afro.



El hecho generó la reacción de la vicepresidenta, quien por medio de Twitter comentó que el racismo lastima a quienes lo padecen, por lo que hay que seguir trabajando por construir una mejor Colombia.



(Siga leyendo: Denuncian amenazas contra Luz Fabiola por comentarios racistas a Francia Márquez).



Petro, por su parte, contestó que los actos racistas son irracionales, mientras que el fiscal general, Francisco Barbosa, condenó lo sucedido anotando que no es posible aceptar más casos como este.



Los investigadores tomaron como primera pieza en este caso el video que subió el medio de comunicación 'Diáspora Social', el cual documentó las palabras que derivaron en la apertura de un proceso penal que la tiene cerca de ser imputada.



Esa vez, Luz Fabiola dijo llamarse Esperanza Castro, sin embargo, el trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió establecer su verdadero nombre. Tras la aparición del video, en redes sociales se publicaron amenazas en contra de la mujer.

Más noticias

Petro dice que parte de millonarias compras son para dotar cuartos del personal



Gustavo Petro critica alza de tasas de interés del Banco de la República



Petro se reunió con bancada de ex-Farc y las curules de paz



POLÍTICA