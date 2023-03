La vicepresidenta, Francia Márquez, le envió en la mañana de este jueves un mensaje de agradecimiento al fiscal Francisco Barbosa por expresar su preocupación frente al tema de su seguridad.



"Señor Fiscal Francisco Barbosa @FiscaliaCol, agradezco su preocupación por mi seguridad. El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca", trinó la vicepresidenta.



En el mismo sentido, Márquez recordó que le había solicitado al fiscal investigar aquellos hechos acontecidos. "Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la @PoliciaColombia y de la @UNPColombia que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida", puntualizó.

Ahora bien, este mensaje se da en medio de las declaraciones que hizo este martes el fiscal Francisco Barbosa en un foro sobre la reforma de la justicia, organizado por la Universidad del Externado de Colombia.



Barbosa contó que ella le expresó su preocupación: “La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, dijo él durante su intervención.



“Estoy sorprendido. Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos, pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca”, agregó el fiscal.

