Francia Márquez dice que han intentado inducirla a actos de corrupción

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la Corrupción, organizado por la Secretaría de Transparencia, la vicepresidenta Francia Márquez confesó que algunos funcionarios le han ofrecido quedarse con recursos de entidades públicas.



En otras palabras, han intentado inducirla a cometer actos de corrupción.

De acuerdo con el discurso que dio durante la ceremonia, Francia Márquez explicó que existe una cultura de prácticas de corrupción que permea la sociedad en general.

“Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mí me sorprende mucho”, dijo la Vicepresidenta.

Además, afirmó haber tomado las medidas necesarias y expresó su sorpresa ante las propuestas de algunos funcionarios, quienes le indicaron que utilice recursos públicos.

“Personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo. Yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado", puntualizó.

Incluso mencionó que han utilizado su nombre para solicitar financiamiento público en otras instituciones.

Los niveles de transparencia en Colombia

Por otro lado, se mostró inconforme por los resultados obtenidos en la lucha anticorrupción en lo que va del gobierno, sin negar que se han hecho todos los esfuerzos posibles para combatirla.

“Yo aún no estoy contenta con lo que estamos haciendo y no desconozco el esfuerzo, porque es muy importante el esfuerzo que Transparencia y otras instituciones están haciendo, pero este país espera más. Si ustedes miran las encuestas, este país espera más en términos de lucha contra la corrupción, el principal problema de rechazo de la sociedad es la corrupción en este país”, explicó Márquez.

Esto, después de recalcar que el Ministerio de Educación y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado son dos de las entidades con un nivel más alto de transparencia.

