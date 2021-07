Este martes, foro sobre los 30 años de la Constitución

De las instituciones creadas por la Constitución de 1991, la acción de tutela es la más querida por los colombianos. Y a la que más acuden.



De acuerdo con una encuesta de la Universidad del Rosario, EL TIEMPO y la Fundación Konrad Adenauer, 82 de cada 100 colombianos tienen una opinión favorable de este recurso y lo han utilizado para exigir el reconocimiento de sus derechos. Y el 55 por ciento para el tema de salud.



Le puede interesar: Arauca, un departamento que ya cumplió nueve días sin electricidad

Y aunque los colombianos en general no tienen un gran conocimiento de la Carta de 1991, lo que la inmensa mayoría sí dejó claro es que no quiere que la cambien. De cada 100 colombianos 93 no creen que se deba reformar. Solo el 7 por ciento es partidario de que se le hagan cambios.





Esta respuesta contundente de la mayoría de los encuestados parece responder una inquietud que de tiempo en tiempo aparece en algunas agendas políticas o de algunos de sus líderes. La mayoría de los colombianos no considera que cambiar la Constitución sea una prioridad. Lo que piden es que se cumpla.



Estos y otros resultados serán presentados este martes durante una reflexión sobre la Constitución de 1991, liderada por la Universidad del Rosario, EL TIEMPO, la Fundación Konrad Adenauer y Cifras y Conceptos.



El estudio será presentado por el rector del Rosario, Alejandro Cheyne y el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, realizador de la muestra.



El director de esta Casa Editorial, Andrés Mompotes, sostendrá una charla con 5 protagonistas de la Constitución del 91: Antonio Navarro, el único presidente de la Constituyente, vivo; Humberto de la Calle, ministro de Gobierno de entonces y quien lideró el proceso en nombre del Gobierno; Manuel José Cepeda, uno de los arquitectos del proceso y quien luego fue presidente de la Corte Constitucional; Fernando Carrillo, líder del proceso de la Séptima Papeleta, y luego ministro de Justicia y Procurador General; y Alejandra Barrios, líder estudiantil que promovió la Constituyente y ahora directora de la Misión de Observación Electoral.



También estarán en otras instancias del evento el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y el senador Rodrigo Lara.



Habrá otro panel con representantes de organizaciones civiles que evalúan el cumplimiento de la Constitución.



El encuentro será transmitido por eltiempo.com, entre las 4 y las 6 de la tarde de este martes y las redes sociales de EL TIEMPO y la universidad del Rosario.



Le puede interesar: Una carta magna de respuesta a los violentos