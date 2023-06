El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) está en el centro de una polémica en el país porque se estarían entregando varios puestos en la entidad a punta de mermelada.



La denuncia fue dada a conocer por la W Radio y según la emisora, lo que está sucediendo en esta entidad es que para conseguir el apoyo de liberales para las reformas del Gobierno, se habría recibido más de 250 hojas de vida para puestos que quiere ese partido en el FNA.



De acuerdo con la W, hace tres semanas se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno Nacional y algunos representantes liberales. También habría estado el presidente de la entidad Gilberto Rondón y él habría les habría pedido a los congresistas apoyar las iniciativas del Ejecutivo (reforma de la salud, laboral y pensional) a cambio de estos puestos.

Gilberto Rondón González. Foto: Archivo particular.

Dice la W que, por ejemplo, "el senador Mauricio Gómez entregó entre 25 y 28 hojas de vida de las cuales le habían contratado, a esa fecha, a 7 personas (...) Al senador Fabio Amín le dieron 18 cupos y aunque entregó ese mismo número de hojas de vida, ha conseguido quedarse con 8 contratos".



También mencionan que Juan Pablo Gallo entregó 13 perfiles y han contratado a 3 y el senador Miguel Ángel Pinto presentó dos y han contratado a una.



Hasta la fecha, reporta la emisora, los liberales han presentado al menos 250 hojas de vida y de estas, se han contratado a 110 personas.



Por esta situación, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una indagación previa contra funcionarios del FNA por presuntamente adelantar la contratación de personas de manera irregular para ocupar cargos para los que, según sus perfiles profesionales, no estarían habilitados.



El ente de control también validará el número de personas que han salido del FNA, en algunos casos con varios años de antigüedad, así como los procesos que se han surtido para tramitar los despidos, y los que habrían permitido agilizar los de quienes han entrado.



"La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría tiene como objetivo determinar la ocurrencia de la presunta conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", dice el ente.



Ahora bien, desde este jueves se han conocido versiones que señalan que el presidente Gustavo Petro le habría pedido la renuncia a Rondón a raíz de este escándalo, pero dos altos funcionarios del Gobierno Nacional le negaron a EL TIEMPO que esto sea así.



Rondón, por otro lado, le admitió a la W: "Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”.



