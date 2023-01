Luego de que la Fiscalía se negó a cumplir con la solicitud del Gobierno para suspender las órdenes de captura contra 8 integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y 8 miembros del 'clan del Golfo', entre los que se encontraba 'Chiquito Malo', distintos sectores políticos reaccionaron a la noticia en diálogo con EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Respuesta del Gobierno a la Fiscalía tras negativa por órdenes de captura).

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático Foto: Prensa Senado

“Los jueces y la Fiscalía le recuerdan a Gustavo Petro que no puede hacer lo que quiera. Su poder como presidente tiene límites. Es evidente que el Gobierno no puede negociar con narcocriminales, no cuentan con estatus ni estructura políticos. Deben ser castigados”.

Roy Barreras, presidente del Senado y senador del Pacto Histórico

Roy Barreras, presidente del Senado y uno de los líderes del Pacto Histórico. Foto: Prensa Roy Barreras.

“La separación de poderes y la independencia de la decisión de la Fiscalía deben leerse como una garantía democrática. Quienes apoyamos la ‘paz total’ y defendemos la paz con el Eln y las insurgencias entendemos que el tratamiento con los narcotraficantes puros debe ser diferencial”.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: Prensa Senado

“Es un impasse. Creo que obedece al ruido que ha habido con el cese bilateral, los anuncios y la no instalación de la mesa. El Presidente tiene que nombrar al equipo negociador. Este impasse va a solucionarse sin problema, es esperable por todo el ruido que hubo en las últimas semanas”.

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador. Foto: Prensa Senado

“Primero, respeto por la separación y colaboración armónica de los poderes públicos. Hay que respetar la decisión de la Fiscalía. Hay que generar un plan B sobre estos grupos que son delincuencia común. Antes que un debate jurídico hay que buscar un plan B para seguir con la ‘paz total’ ”.

Carlos F. Motoa, senador de Cambio Radical

Carlos Fernando Motoa senador por el partido Cambio Radical. Foto: Archivo partcular

“Es la constante en este Gobierno, pero lo que más preocupa es lo que ocurre con el intento de negociación con las bandas. Esto ha iniciado mal y va a terminar peor de lo que podemos imaginar. Veo mucha improvisación. Un reconocimiento a la actuación de la justicia”.



(Siga leyendo: Fiscalía se niega a suspender órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo).



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA