El presidente Gustavo Petro generó disgusto en el fiscal Francisco Barbosa por una serie de pronunciamientos en sus redes sociales. Durante la mañana de este lunes 29 de mayo, el mandatario se refirió a una decisiones en contra del Pacto Histórico.

(En contexto: Consejo de Estado le respondió a Gustavo Petro por acusación de ‘golpe blando’).

"¿Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando", sentenció Petro.

A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



Le quitaron al Pacto la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2023

Usar el término "golpe blando" le valió críticas de Barbosa, quien cuestionó el papel que ha desempeñado durante estos meses en la Casa de Nariño.

"Creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público", dijo el fiscal en diálogo con Blu Radio.

También mostró su apoyo al Consejo de Estado por los comentarios del presidente que calificó como ataques "de forma alevosa y grosera": "Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional".

(Lea también: Ataque a las Cortes: Petro dice que hay 'golpe blando' por fallos del Consejo de Estado).

Fiscal Francisco Barbosa. Foto: Fiscalía

En ese sentido, el fiscal calificó de "abuso" e "irresponsabilidad" las palabras del mandatario al "hablar de que ahora la Rama Judicial del poder público, en casa del Consejo de Estado, está planteando un 'golpe blando' contra las instituciones".

Por tanto, le hizo llamado a la serenidad y a no atacar a las instituciones judiciales. Además, recordó el episodio cuando el presidente Petro aseguró que él era el "jefe" del fiscal.

"Le sugiero que se lea las disposiciones de la Constitución Política, que lea exactamente cuál es su rol, cuál es el rol del Consejo de Estado, cuál es el rol de la Corte Constitucional, cuál es el rol del fiscal, cuál es el rol del contralor, cuál es el rol del procurador. Es un curso rápido derecho constitucional para que él pueda entender muy bien de lo que está haciendo", concluyó en la emisora.

Consejo de Estado le respondió a Gustavo Petro por ‘golpe blando’

Presidente Gustavo Petro con el presidente del Consejo de Estado Foto: Consejo de Estado

(Puede leer: Claudia López rompe pacto con Gustavo Petro y se desmarca de su gobierno).

El alto tribunal dijo que no considera que las expresiones del presidente guarden relación con las decisiones que ha tomado esta corte "pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala".

La corporación añadió que sus decisiones "no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso" y que, ajeno a controversias políticas e ideológicas, "el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público".

El presidente Petro, horas después, dijo que él no había señalado al Consejo de Estado de "impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico, el partido mayoritario".

Dejen de mentir. Yo no he señalado al Consejo de Estado en impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico, el partido mayoritario.



¿Acaso el Consejo de Estado determina las mesas del Congreso? https://t.co/yhQBbQkYHz — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS