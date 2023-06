"Hay unos caminos claros para que haya justicia y rendición de cuentas, y nosotros, como tribunal de última instancia, entramos solo cuando se determina que un país no está dispuesto o no puede hacerlo (hacer justicia). Cuando yo cerré el examen preliminar en 2021, eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen jueces brillantes".



Esas palabras, pronunciadas en la noche del martes por el fiscal de la Corte Penal Internacional, el turco Karim Khan, le cerraron la puerta a una intención que venía anunciando hace varias semanas el presidente Gustavo Petro: que ese temido tribunal, constituido para perseguir y juzgar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en todo el mundo cuando las justicias nacionales han fallado, se estableciera permanentemente en Colombia "para acabar con la impunidad".

El mensaje de Khan, que en esencia estaba claro desde que la CPI cerró en el 2021 su caso preliminar sobre el país, deja en el aire la intención del Presidente de "buscar un diálogo con las Cortes" para que ellas aceptaran la entrada del tribunal internacional.



"Colombia se propuso un camino de justicia restaurativa y transicional para construir un pacto sobre la verdad y construir la paz a través de la reconciliación. Este camino ha andado con dificultad. Ha aparecido la burla a la verdad y el intento de destruirla, acotarla, para hundir el país en la impunidad y la violencia", escribió Petro en su Twitter hace apenas tres días, antes de la cita con Khan en la Casa de Nariño.

Y agregó: "Como jefe del Estado debo decidir si la entrada al país de la Corte Penal internacional en lugar de profundizar la violencia nos ayude, a través de la verdad, a construir la paz. Buscaré un dialogo con las cortes del que debe salir el mejor camino para acabar con la impunidad".



Ya hace tres semanas, en medio de las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a la JEP, el Presidente había hablado de la posibilidad de que el país fuera "procesado por la Corte Penal Internacional (...) si la justicia colombiana no puede o no quiere".



Una de las banderas de Petro



El presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: AFP

El discurso de la impunidad en el país ha sido una de las banderas de Petro. De hecho, las marchas convocadas para este miércoles tienen entre sus motores la 'lucha contra la impunidad'.



Lo que ha venido sosteniendo en diferentes escenarios el Jefe de Estado es que supuestamente la Fiscalía no ha querido avanzar en las investigaciones contra los actores del conflicto, especialmente contra el 'clan del Golfo' a raíz de una publicación del periodista Gonzalo Guillén que, según ha respondido el ente investigador, no corresponde con la realidad del proceso.



La tesis de Petro la ha subrayado en varias ocasiones. “Como jefe del Estado debo decidir si la entrada al país de la Corte Penal Internacional en lugar de profundizar la violencia nos ayude, a través de la verdad, a construir la paz”, ha dicho.Pero, la respuesta de la CPI va en otro sentido. Palabras más, palabras menos, en Colombia, dijo, hay una institucionalidad y el personal capacitado para responder a estos desafíos.

Andrés Segura, analista y consultor político, dice: "Hay una tendencia en la región de usar políticamente a la CPI como el "coco" frente a casos de líderes, gobernantes o actores políticos que han cruzado límites, lo que puede generar expectativas irreales sobre lo que realmente puede hacer esta Corte".



"Por eso, las declaraciones del Fiscal de la Corte son necesarias para hacer pedagogía sobre cuáles son sus alcances y funciones, para mantener su credibilidad", afirma Segura.

Defensa de la institucionalidad

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en declaraciones desde la JEP. Foto: 06/06/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"El fiscal de la CPI ha reiterado su intensión de no reabrir por ahora la indagación preliminar que durante 17 años se mantuvo para Colombia y que, en la visita del año pasado, decidió cerrar. Al cerrarla se reconoce que la institucionalidad colombiana ha funcionado, que la arquitectura transicional está en plena capacidad de garantizar los derechos de las víctimas y que la jurisdicción especial ha avanzado de manera satisfactoria en la investigación de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado", dice, por su parte, el analista Gabriel Cifuentes.

"Pero, además, el fiscal de la CPI ha resaltado la cooperación entre la justicia colombiana y la Corte, a tal punto que ha decidido abrir una oficina para seguir fortaleciendo la colaboración judicial y contribuir en lo que se considera uno de los más importantes activos del tribunal internacional: "la complementariedad positiva", es decir, apoyar a los Estados para que cumplan sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, para así evitar que se active la competencia de la Corte ya sea por falta de capacidad o de voluntad de hacerlo", argumenta Cifuentes.



"Dicho de otras palabras, la CPI le ha dado un espaldarazo a la institucionalidad creada después de los acuerdos de La Habana reconociendo sus avances y su capacidad investigativa", agrega este analista sobre la trascendencia del no de la CPI al Presidente.



Para Cifuentes, esto es punto es fundamental. ¿Por qué? "Cierra así la puerta de abrir una indagación preliminar y cierra también la puerta para que prosperen los discursos efectistas y populistas que quieren que se active su competencia, lo cual no solo sería un error político enorme porque significaría que el sistema judicial colombiano ha colapsado y que hacemos parte de un grupo de Estados fallidos, sino porque desconoce de fondo cómo y cuándo opera la CPI. Eso sin mencionar el impacto negativo que tendría sobre el actual proceso de paz y las negociaciones venideras", responde.



Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), por su parte, dice que para comprender el alcance y la importancia de las declaraciones de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre la posibilidad de reabrir un examen a Colombia, hay que tener en cuenta dos discusiones: por un lado, los alcances a nivel jurídico y, por otro lado, a nivel político.



"En el nivel jurídico, la CPI es una organización que está vinculada a las Naciones Unidas, pero guarda una independencia de esta sobre sus actuaciones. En esta misma línea, tiene como competencia las investigaciones y juzgamiento de crímenes de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Crímenes que se han cometido en Colombia en el marco del conflicto armado, pero que, aunque no han sido juzgados en su totalidad, han tenido algunos avances en ejercicios como Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz y dentro de la justicia ordinaria", afirma él.



"Cabe resaltar que la competencia de la CPI actúa como mecanismo extraordinario y limitado, cuando no hay mecanismos que operen en un país o cuando estos sean altamente limitados. Una situación que como ha manifestado Khan, no es el caso colombiano y, por esta razón, tras 17 años de estar en examen, se ha decidido que la actuación de la CPI no será de intervención sino de cooperación con la JEP y la Fiscalía", añade.

El escenario político



Y está el otro escenario, que es el político. "En cuanto a la discusión política, que ha alentado el presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de la intervención de la CPI hay un factor importante a tener en cuenta: la CPI no juzga a los países, sino a los máximos determinadores (personas): uno de los factores de mayor impunidad actualmente en el país sobre los crímenes de guerra".



"Y es que aunque se resalta la labor de la JEP sobre el esclarecimiento y juzgamiento de actores armados, cabe resaltar que la discusión más álgida en el país ha sido la de la eliminación de la competencia de la JEP en el juzgamiento de terceros civiles, políticos y de funcionarios públicos que también participaron en el conflicto".



"Por esta razón, se observa una necesidad política de poner sobre la agenda una presión internacional para que los terceros sean investigados y juzgados, ante las crecientes declaraciones del involucramiento de líderes políticos, empresarios y civiles en el marco del conflicto armado no solo como víctimas sino como victimarios también", asegura este analista de Pares.



"En suma, aunque jurídicamente no se cumple con la totalidad de criterios para una intervención de la CPI, por la existencia y operación de la justicia ordinaria, la Fiscalía, Justicia y Paz y la JEP, como lo señala Khan, sí existen preocupaciones en Colombia sobre la investigación y juzgamiento de terceros, civiles, políticos y empresarios en el marco del conflicto armado, algo sobre lo cual la CPI plantea que se puede resolver hacia el futuro con un marco de cooperación interna de los organismos de justicia y la cooperación internacional con el apoyo de la CPI", concluye Salazar.



